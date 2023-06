"Con l’orgoglio di esserci" Un esercito di giovanissimi per far risplendere la festa

Un esercito di oltre 160 addetti all’accensione dei lampanini, squadre di steward per la sicurezza, postazioni sanitarie e operai Geofor in servizio fin dal primo pomeriggio per garantire pulizia e decoro. La grande macchina organizzativa per la festa più importante della città è scesa in campo in forze ieri, fin dalle 15 con la schiera di ragazzi e ragazze che hanno affiancato il personale del Comune e della ditta incaricata, per accendere, uno ad uno, i 100mila lumini sui Lungarni.

"Buon lavoro e grazie per l’impegno che contribuirà al successo della notte più bella dell’anno" ha scritto ieri pomeriggio il sindaco Michele Conti. In tanti, infatti, sotto il sole cocente si sono adoperati per la riuscita della magia dei due chilometri di lungarni illuminati. Chi per la prima volta come Lorenzo Mazzanti, pisano doc, appena 18 anni. "È divertente ed è la più bella tradizione che ci sia – dice soddisfatto mentre lavora sotto il sole – , per questo sono contento di esserne partecipe".

Chi invece è più navigato: "Questa per me è la terza volta consecutiva – spiega Irene Spataro mentre accende i lumini -. Quest’anno siamo molto ben organizzati. L’esperienza di accendere i lumini, non è soltanto un lavoretto, ma un’occasione per conoscere nuove persone. Ci troviamo a rispondere a tanti turisti ignari della festa. E poi – ammette ancora Irene -, rimane anche la soddisfazione di guardare una parte dei lungarni accendersi di magia e poter dire che quel pezzo l’hai fatto te".

Certo la fatica non manca come dice Luigi Del Monte, 25 anni, studente universitario: "Però ne vale la pena per creare l’atmosfera, anche se non sono pisano, da qaundo studio qui questa è diventata ormai anche la mia festa". Tra i tanti ragazzi anche qualche studente straniero come Ayushi Ayushi, 26 anni, indiana a Pisa per un master con l’università: "Volevo rendermi partecipe perché mi ricorda molto il mio paese, dove festeggiamo il Diwali all’incirca alla stessa maniera".

Non solo gli addetti ai lumini, ma c’è anche chi, fino a notte inoltrata, si è adoperato per garantire la sicurezza del grande evento capace di richiamare migliaia di visitatori. Come la task force composta da 140 steward che hanno affiancato gli operatori delle Forze dell’ordine, il personale dei Vigili del Fuoco, operatori sanitari e della Protezione Civile nel vigilare sul corretto svolgimento della serata. Insieme a loro, ieri, erano presenti 20 ambulanze (mezzi ed equipaggi messi a disposizione da Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza) e 14 squadre sanitarie a piedi più i 36 operai di Geofor per la pulizia del centro e dei Lungarni.

