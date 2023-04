"Con lei percorso per gestione non imputabili"

"Una grave perdita" che "addolora quanti hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarne le eccezionali doti umane e le non comuni capacità professionali". L’ordine degli avvocati di Pisa ricordano la dottoressa Capovani, come "un operatore della giustizia, perché Barbara Capovani era a tutti gli effetti (anche) una protagonista del nostro sistema giudiziario". "E lo era a tal punto che da qualche settimana, quasi per beffarda ironia, si era fatta promotrice di un progetto avviato di concerto tra l’Unità funzionale Salute mentale adulti e servizio psichiatrico di diagnosi e cura, di cui era dirigente, la procura, il Tribunale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e l’Università di Pisa" per "istituire un laboratorio permanente per l’analisi delle criticità dell’attuale sistema di gestione dei soggetti psichiatrici non imputabili, del sistema carcerario, delle strutture ospedaliere e delle Rems".

"Un’eccezionale servitrice dello Stato e della collettività tutta, a favore della quale ella da anni operava con spirito di rara abnegazione, inesauribile passione e con una non comune onestà intellettuale, accettando spesso di assumere posizioni e ruoli scomodi e di sacrificio e compiere scelte difficili", proseguono gli avvocati pisani. Una tragedia che "rende ancora più attuale una riflessione sulle difficoltà del sistema di gestione della malattia mentale, riflessione che proprio grazie alla dottoressa si stava avviando e che nel ricordo del suo prezioso esempio ci impegniamo a portare avanti". "Senza figure come la sua anche il sistema nel quale operiamo è più povero e debole, è dovere adoperarsi per renderlo capace di rispondere ai problemi che ella stessa ogni giorno si trovava ad affrontare e per evitare che simili tragedie si ripetano".