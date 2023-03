Con il "Recruiting day" selezioni mirate alle richieste

Sono numerosi gli strumenti utilizzati dai Centri per l’impiego. Fra questi il portale "Toscana Lavoro" per la promozione delle offerte di lavoro ricevute e gestite. Dopo la registrazione utilizzando CnsCieSpid

(sul portale è scaricabile un Manuale per utilizzo da parte dell’azienda e del datore di lavoro), il portale consente alle aziende la pubblicazione e consultazione degli annunci sulla piattaforma, mentre per i candidati è possibile inviare uno o più cv. La Regione Toscana realizza anche una newsletter a cadenza mensile per agevolare l’accesso delle imprese a informazioni utili su servizi, opportunità, incentivi e agevolazioni. Il link https:www.servizilavoro.netnewsletter-imprese-cpi-regione-toscana È infine disponibile il numero verde 800 904 504 di consulenza in materia giuslavoristica, con approfondimenti sulle diverse tipologie contrattuali e gli incentivi per le assunzioni.