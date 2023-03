’Con e Senza Radici’ alla "Leopolda"

"Roots", ovvero la giovane galleria-online, presenta il progetto espositivo "Con e Senza Radici", in programma fino 31 marzo alla Stazione Leopolda. Il filo conduttore delle opere selezionate dalla curatrice Nadzeya Naurotskaya è il rapporto con l’emigrazione e la perdita della propria terra e delle proprie radici. Alla mostra parteciperanno artisti attualmente residenti in Italia, Lituania, Germania, Inghilterra e Bielorussia. Molti di loro hanno cambiato più volte residenza, essendo dovuti scappare dai paesi in cui sono nati: Iran, Ucraina, Bielorussia e Russia. Come elemento di apparente contrasto, saranno esposti i lavori di italiani che non hanno mai lasciato il proprio paese, ma sanno cosa vuol dire perdere le proprie radici. La migrazione degli italiani dal Sud al Nord, da una regione all’altra, in cerca di una vita migliore, si riflette nelle opere di chi ha vissuto la perdita delle radici senza lasciare la propria terra. Una sezione specifica ospiterà il progetto di Bruna Martini Roots e Radici, sull’emigrazione italiana in Argentina nel ‘900. Sarà inoltre allestito un gioco da tavola interattivo, che spingerà i visitatori a vivere un’esperienza da emigranti.

La mostra sarà inaugurata questo pomeriggio alle 17.