Comunità energetica rinnovabile. Il sogno degli alunni di Ghezzano

Un’associazione tra Comune, Diritto allo studio, Università, Cnr, aziende artigianali locali, parrocchia, privati cittadini per produrre, scambiare e consumare energia "in loco" da fonti rinnovabili: è il "sogno" accarezzato dagli alunni delle classi VA e VB della scuola primaria "Vasco Morroni" di Ghezzano che, in questi mesi, hanno studiato a lungo le opportunità offerte da una Comunità energetica rinnovabile. In particolare, i bambini - grazie ad una piattaforma digitale – si sono collegati con Miriam Resta-Corrado, una collaboratrice del tavolo tecnico del servizio orientamento sulle comunità energetiche rinnovabili promosso dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e che sta frequentando un master sulle Comunità energetiche promosso dall’ateneo pisano. Comunità nate allo scopo di "ridurre l’impatto ambientale, lo spreco energetico, la spesa legata all’energia elettrica". I bambini hanno, così, scoperto, che le comunità energetiche possono essere formate da "singoli o famiglie riunite in gruppo, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali".

Esperienze di comunità energetiche ce ne sono molte nel mondo. In Germania, ad esempio, esistono le comunità solari residenziali. In alcune aree rurali dell’India ci sono micro griglie basate sull’energia solare. In Danimarca diverse città hanno turbine eoliche cooperative. Nei Paesi Bassi ci sono quartieri ad energia positiva. In Giappone sono nate comunità energetiche virtuali. E in Italia? L’Italia ha recepito la direttiva europea sulle Comunità energetiche nel 2019. A gennaio di quest’anno, un decreto ministeriale – per favorire la diffusione delle Comunità energetiche in tutto il nostro Paese - ha previsto un contributo statale fino al 40% dei costi delle Comunità realizzate in comuni con meno di 5mila abitanti e un prezzo maggiore riconosciuto all’energia rinnovabile prodotta e condivisa in tutte le Comunità energetiche, indipendentemente da dove esse sorgano. Sono 154 a oggi - secondo un censimento di Legambiente - le Comunità energetiche presenti in Italia concentrate nelle regioni di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Tutte condividono pannelli termici che utilizzano i raggi solari per riscaldare l’acqua destinato all’uso sanitario e all’impianto di riscaldamento. Di qui l’idea: "perché, con il consenso del nostro Comune, non dare vita, anche intorno alla scuola del nostro territorio, una Comunità energetica"?.