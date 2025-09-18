Comunità ebraica: "Non far rivivere il clima del ’68"

"I fatti sono avvenuti all’Università. Il padrone di casa è il rettore. Ci aspettiamo che agisca in scienza, coscienza e responsabilità per garantire la sicurezza di tutti, la libertà ed il pluralismo dell’insegnamento". Lo dice il presidente della comunità ebraica Andrea Gottfried alla luce dell’interruzione di una lezione all’Ateneo del prof. Rino Casella, interruzione poi sfociata in "insulti, spintoni" col docente andato al pronto soccorso (sette giorni di prognosi). Lo stesso Gottfried aggiunge: "Mi auguro che non si debba rivivere il clima del ’68 visti i risultati che ne sono scaturiti. Non è rilevante che quegli studenti fossero Pro-Pal. Potrebbero essere Pro-Putin, Pro-Corea, Pro… la qualsiasi cosa. Manifestino, allestiscano gazebo, intercettino i passanti facendo volantinaggio autorizzato ma fuori da quel tempio del sapere che è l’università".

La comunità ebraica ha mandato una nota stampa a firma dello stesso Gottfried dove si scrive: "La Comunità Ebraica di Pisa esprime profonda solidarietà al prof. Casella, vittima nella giornata di ieri di un grave episodio verificatosi all’interno dell’Università. Si tratta di un fatto gravissimo: non è stato solo offeso il diritto alla sicurezza, ma la stessa libertà di insegnamento, la calma dell’ambiente universitario e il principio di rispetto reciproco che dovrebbe ispirare ogni contesto accademico. Esprimiamo la nostra vicinanza al Prof. Casella, a cui rivolgiamo sincero sostegno umano e morale. Allo stesso tempo, chiediamo all’Università e alle autorità competenti di farsi carico della responsabilità di garantire che eventi del genere non si ripetano. Le aule universitarie non possono trasformarsi in luoghi di sopraffazione o aggressione. La Comunità Ebraica di Pisa ribadisce il suo impegno in favore della libertà di pensiero, del confronto pacifico, e contro ogni forma di violenza, antisemitismo, discriminazione e censura. Difendere i diritti del popolo palestinese – come di qualunque altro popolo – è un diritto che non può in alcun modo giustificare la violenza fisica o la delegittimazione ideologica, né la criminalizzazione di chi la pensa diversamente. In un momento in cui le tensioni internazionali generano riflessi problematici anche sul nostro territorio, è fondamentale tracciare con chiarezza un confine tra legittima protesta e violenza, tra passione civile e condotta inaccettabile".

L’episodio ha avuto un’eco nazionale a testimonianza dell’altissima tensione che si vive nel Paese.

Carlo Venturini