Comune condannato per le multe: "Paghino anche le spese legali"

Una agente mentre eleva una multa

Cascina, 6 marzo 2023 - Alla fine l’ha spuntata. E i Comuni dovranno anche far fronte alle spese legali. Questa è una storia di sanzioni per infrazioni stradali e di una battaglia che ha scalato tutti e tre i grandi di giudizio. Dal giudice di pace agli ermellini. "Ricorso tardivo", sottolineano analizzando gli atti i giudici di legittimità che rilevano anche come sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato.

E di conseguenza, precisa la Corte di Cassazione, il regime delle impugnazioni segue la qualificazione data alla domanda dal giudice che l’ha decisa, ovvero come "opposizione all’esecuzione". E quindi, si legge, "sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali". In soldoni, visto che di soldi si parla, niente da fare, per i Comuni di Cascina, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto che avevano impugnato davanti alla Suprema corte la sentenza del tribunale di Pisa del 23 dicembre 2019 con la quale era stata accolta l’impugnazione proposta da un cittadino, residente in Valdera, contro la decisione del giudice di pace di Pontedera, che aveva rigettato l’opposizione da quello proposta contro 23 verbali di contestazione di altrettante infrazioni al codice della strade.

La Cassazione – in sede di camera di consiglio della terza sezione civile – ha condannato i Comuni di Cascina, di Santa Croce sull’Arno e di Castelfranco di Sotto, in solido, alla rifusione in favore del cittadino delle spese del giudizio di legittimità: 2mila 600 euro di cui 200 per spese vive, oltre Iva, cassa forense e spese fortettarie. A carico dei Comuni sono stati rilevati anche i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.