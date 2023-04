Compravendita immobili: seminario alla Cassa edile

"L’assistenza tecnica un atto di responsabilità" è il tema del seminario che si svolgerà oggi nell’auditorium della Cassa Edile di Pisa (via Galileo Ferraris, 21) dalle 14.45 e filo conduttore che ha portato l’Ordine degli Architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della provincia di Pisa di concerto con la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Collegio inter provinciale Pisa – Lucca, a comporre e delineare un protocollo operativo d’intesa, che sarà presentato e firmato alla presenza del presidente del Collegio notarile di Pisa, del presidente regionale Faip e del presidente dell’ordine degli avvocati di Pisa.

Immobili oggetto di compravendita: L’attuale situazione normativa è orientata sia all’attività di controllo e repressione, sia alla disciplina di misure indirette, che tendono a scoraggiare la realizzazione di opere abusive, ma allo stato attuale, il trasferimento dei beni necessità solamente di dichiarazioni di parte, con particolare riferimento a quelle della parte venditrice circa la situazione di legittimità del proprio compendio immobiliare oggetto di vendita.

"E’ di primaria importanza rendere edotti gli attori della compravendita sugli aspetti che influenzano sia la regolare circolazione degli immobili sia l’utilizzo del bene stesso, così come lo è l’importanza che le dichiarazioni rese in atto dal venditore in sede di rogito, siano accompagnate dalla consapevolezza della veridicità delle stesse", afferma Patrizia Bongiovanni (nella foto), presidente dell’Ordine degli Architetti di Pisa.