Commessi e assistenti per lo shopping di Natale

Si avvicina la maratona dello shopping natalizio, con aperture di sette giorni su sette fino al 24 dicembre. Per questo le principali catene del commercio sono alla ricerca soprattutto di commessi, con contratti per la stragrande maggioranza a termine o a chiamata. Il consiglio è quindi di visitare le sezioni ‘lavora con noi’ dei siti internet delle singole aziende e inviare la propria candidatura. Qualche esempio? Sul sito di H&M (career.hm.com) sono diverse le posizioni aperte in Toscana per addetti alle vendite, con sede a Campi Bisenzio, Firenze, Cascina. Ricerche anche nei negozi del gruppo Calzedonia (careers.calzedoniagroup.comit-it), che seleziona addetti alle vendite part e full time per i negozi Intimissimi Uomo e Falconeri di Arezzo e Antonio Marras a Firenze. Infine, il gruppo Gottardo (lavoro.gottardospa.it) assume commessi, anche di categorie protette, per i negozi Tigotà di Firenze, Arezzo, Forte dei Marmi, Siena.