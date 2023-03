Come vorreste che fosse il vostro pullman ideale? "Autolinee Toscane" interpella gli studenti

Da scelte individuali possono derivare anche conseguenze collettive: questa riflessione ci ha fatto capire che - sebbene possa costare qualche piccolo sacrificio - possiamo preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti.

Durante il confronto in classe su questa tematica, sono emersi diversi spunti per rendere più attrattivo un autobus agli occhi di chi è ancora indeciso. In primis i ragazzi vedono questo veicolo come uno spazio in cui si può socializzare tra coetanei, ad esempio quando lo si prende per andare a scuola.

In secondo luogo, molti hanno proposto che i mezzi avessero una sezione "ristoro" al proprio interno, con tanto di cibo e bevande.

Ma i suggerimenti più strutturali riguardo un "autobus ideale" sono inerenti all’efficienza del trasporto e alla sua sostenibilità: che sia elettrico e perciò il meno impattante possibile; puntuale e rispettoso delle corse; che dia la possibilità di comprare i biglietti al suo interno in forma digitale o fisica, anche con macchinette automatiche; che aumenti le corse notturne, così da permettere a tutti di raggiungere la meta evitando di prendere un mezzo proprio e forse ridurre in questo modo gli incidenti stradali che avvengono di notte.