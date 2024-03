Come un fiume in piena : "Isolati negli ultimi mesi. Stadio, verifiche per caso. Dovremmo chiedere i danni"

Dopo 46 giorni il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha interrotto il silenzio stampa iniziato dopo la vittoria contro il Lecco del 20 gennaio scorso per fare il punto della situazione su molti temi. Il presidente nerazzurro chiarisce subito i motivi che hanno portato la società al silenzio di queste settimane: "Abbiamo fatto decantare una situazione che non ci era piaciuta affatto - dichiara Corrado -. Parlavano in troppi e ci siamo limitati a fare solo dei comunicati. Volevamo proteggere lo staff e la squadra". Corrado poi si toglie tanti sassolini dalla scarpa, iniziando dalla "sensazione di isolamento" provata negli ultimi mesi. Per Corrado però non c’è mai stato un vero sostegno da parte dell’amministrazione e, fin dagli inizi, la società ha solo dovuto assumersi oneri, come gli "800 mila euro di debiti, in soli 15 giorni con una visita dell’ingegner Longhi della Lega, rilevando delle spese che competevano al Comune e che aveva anticipato a Ngm", tutte risalenti alla stagione 2016-17. Problemi che si sono delineati anche successivamente: "Spese le abbiamo recuperate al 50% per due anni - prosegue Corrado -. Anche per gli uffici della Sesta Porta pagavamo una tariffa di canone del 35% maggiorata secondo i dati della camera di commercio". Un attacco frontale da parte del presidente anche per i problemi della gradinata. Per Corrado tutto è nato in seguito al montaggio del tabellone luminoso di questa estate, dal quale sono emersi i problemi della gradinata, quasi per caso: "Per motivi di negligenza forse dovrò chiedere danni al sindaco - dichiara Corrado, che si pone anche una domanda -. Se non avessimo effettuato a chiamata le verifiche per il tabellone luminoso i nostri spettatori sarebbero caduti in gradinata? Sarebbe stato pericoloso per loro il settore? Nessuno mi ha dato una risposta. Se noi non avessimo chiesto l’autorizzazione per il maxi schermo molto probabilmente non sarebbe mai stata chiusa la gradinata e sarebbe rimasta precaria". Sul curvino Corrado è un fiume in piena: "Al momento della convenzione ci hanno spiegato che per aprire il curvino servivano un milione e 800 mila euro - precisa il presidente, numeri alla mano, lamentando che cifre e tempi dei lavori sono cambiate improvvisamente -. Ora abbiamo scoperto che il curvino si può riaprire in maniera veloce e con soli 140 mila euro. Perché non è stato fatto prima? La risposta non ci è arrivata. Di fatto però non si tratta di un vero aumento della capienza, ma si sostituiscono i 500 posti mancanti in gradinata con il curvino, rimanendo sotto i diecimila posti". Inoltre secondo Corrado il Comune deve ancora "rimborsarci 400 mila euro. Abbiamo inviato 50 mail, ma non abbiamo mai avuto risposte", né "ha fatto una stima di quanto ci verrà a costare lo stadio. Abbiamo chiesto l’alienazione del bene già l’estate scorsa, ma abbiamo scoperto a gennaio che l’iter non era ancora partito". Una burocrazia "lenta e disinteressata", tuona il presidente che passa ai problemi del centro sportivo.

"I vertici del Comune e i tecnici prevedevano che alla fine di luglio 2023 i lavori fossero finiti - racconta Corrado -. Nonostante i numerosi problemi abbiamo proceduto alla progettazione con stime di rischio crescenti. Ora siamo in fondo all’iter procedurale e abbiamo consegnato la documentazione finale entro la metà di dicembre 2023 per andare in consiglio alla metà di febbraio. Non volendo perdere queste scadenze abbiamo speso 250 mila euro in più, solo di consulenze, ma solo dopo un mese gli uffici ci hanno telefonato per ulteriori delucidazioni, rallentando l’iter". Il presidente parla di un rallentamento dovuto a un singolo bollettino: "Un ritardo causato dal mancato pagamento di un bollettino di 50 o 500 euro, mai consegnatoci dal Comune se non in ritardo. Il sindaco ha dichiarato che il rispetto della scadenza di giugno sarà mantenuto e noi crediamo che il sindaco rispetterà queste scadenze". Uno sfogo concluso con una frase: "Volevamo protestare anche noi, come hanno fatto i tifosi".