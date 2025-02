Come stare in famiglia: "Il metodo olistico"

"In una famiglia, come in una costellazione, ognuno ricopre un ruolo specifico che non può essere modificato". Così Maria Beatrice Gori, operatrice olistica specializzata in costellazioni familiari spiega il principio base del metodo di terapia alternativa ideato dallo psicologo tedesco Bert Hellinger. Un metodo che Gori illustrerà domenica 16 febbraio in occasione dell’incontro introduttivo alle costellazioni familiari e sistemiche che si terrà al centro Hilos di San Giuliano Terme, prima di approdare a Pisa il 1° marzo allo spazio YogaMente. "Attraverso questo metodo - spiega - è possibile comprendere legami e dinamiche relazionali ripristinando ordine e equilibrio all’interno del sistema".

Come avvengono le sessioni? "Le costellazioni familiari nascono in laboratori di gruppo: il cliente spiega il suo disagio al facilitatore, che chiama i presenti a impersonare determinati elementi del sistema in questione. A quel punto i rappresentanti iniziano a interagire l’uno con l’altro in modo del tutto spontaneo e intuitivo, portando alla luce dinamiche, emozioni e situazioni prima poco chiare".

Ma cosa si intende per ‘sistema’? "Un qualsiasi insieme di elementi che sono reciprocamente in relazione: per esempio la famiglia che è di per sé un sistema gerarchico in cui ognuno occupa un determinato ruolo. A volte la causa di un malessere o di un blocco deriva proprio dalla mancata consapevolezza del ruolo che si ricopre. Oppure può essere considerato ‘sistema’ un team di lavoro, un’organizzazione, un’azienda. Ecco perché è possibile svolgere sessioni relativamente a qualsiasi aspetto della vita quotidiana". Le costellazioni familiari possono coinvolgere anche gli animali? "Certo. Qualsiasi animale che entra a far parte del nostro sistema si porta dietro anche il suo bagaglio personale. A volte capita che gli animali manifestino disagi o comportamenti ai quali neanche il veterinario riesce a dare una spiegazione. L’applicazione di questo metodo ci permette di vedere l’animale nella sua ‘interezza’: a livello fisico, emotivo, comportamentale e relazionale. Spesso un disagio fisico o comportamentale ha la soluzione nel sistema stesso".