Come spendere il "tesoretto" Sei ricette per altrettanti candidati

"Va premesso che se un’amministrazione fa avanzare così tanti soldi vuol dire che non ha saputo investirli in ciò di cui i cittadini hanno bisogno". Così Paolo Martinelli, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, commenta l’avanzo amministrativo, il famoso ‘tesoretto’ da 15 milioni di euro, e lancia contemporaneamente un’altra stoccata al sindaco uscente: "Con quelle risorse provvederemo appunto a fare ciò che avrebbe dovuto farci l’attuale amministrazione e non ha fatto: aumenteremo gli assistenti sociali per uscire dalla logica dei bonus e potenziare la presa in carico completa di chi ha bisogno, riqualificheremo e aumenteremo le case popolari per rispondere all’emergenza abitativa, interverremo sugli immobili pubblici abbandonati per destinarli ad attività di socializzazione e partecipazione nei quartieri e renderemo più capillari sul territorio comunale i servizi socio-sanitari".