Come diventare il medico di medicina generale. Il convegno oggi dedicato agli studenti

"Il medico di medicina generale: l’arte di una professione al centro della comunità in un sistema sanitario moderno". È l’evento, dedicato agli studenti di medicina che si avvicinano alla scelta del percorso post-laurea, che si terrà oggi alle 9, nell’aula magna del Polo Piagge. Organizzato dalla Scuola di medicina dell’Università di Pisa - con i tre Dipartimenti dell’area medica - e il Corso di Laurea in medicina e chirurgia, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Pisa, l’incontro è un’occasione di approfondimento e di confronto su un tema di fondamentale importanza per il benessere della nostra comunità: il ruolo centrale del medico di medicina generale nel contesto del sistema sanitario. Dopo i saluti istituzionali del prof. Emanuele Neri, presidente della Scuola di Medicina, e del prof. Riccardo Ruffoli, presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, parlerà il dott. Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pisa, introdurrà il tema dell’evento, seguito da un intervento del dott. Paolo Monicelli sulla evoluzione nel tempo e il ruolo attuale della figura del medico. Ingresso libero.