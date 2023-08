Colto a Pisa mentre tenta di rubare bici: polizia e carabinieri all'opera

Continuano i controlli a tappeto di polizia e carabinieri contro i furti, in particolare ai danni dei turisti, in città e sul litorale. I carabinieri hanno colto sul fatto un giovane africano che stava cercando di forzare la chiusura del lucchetto di una bici da mille euro con un grosso cacciavite. Accompagnato in caserma, si è scoperto trattarsi di un 24enne della Guinea pluripregiudicato anche per reati specifici. Era munito di una ‘dash cam’ per il controllo da remoto delle auto, una macchina fotografica digitale ed un paio di occhiali da sole, tutti provento di furti su auto avvenuti giorni prima a Marina di Pisa. Aveva anche una dose di hashish e un coltello multiuso con lama di circa 4 cm. Accertamenti successivi hanno evidenziato che il 24enne era stato raggiunto da un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale notificatogli il 3 agosto scorso. Al termine di tutte le operazioni è stato tratto in arresto per furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, violazione sulla legge degli stranieri e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

E hanno dato i loro frutti anche i controlli condotti dalle volanti della Questura, che hanno ritrovato due scooter rubati. Il primo, in via Leon Battista Alberti, dove è stato sottoposto a controllo un Kymko Agility 125, risultato dalla interrogazione in banca dati provento di furto, denunciato il 16 agosto scorso. Il mezzo al termine degli accertamenti è stato restituito al proprietario, un giovane pisano residente nel quartiere San Martino.

Il secondo motociclo, sempre un Kimko Agility 125 cc, è stato rinvenuto intorno alla mezzanotte in via Pierin del Vaga; il furto era stato denunciato appena il giorno prima. Anche questo secondo motociclo al termine degli accertamenti è stato restituito al proprietario, un cittadino albanese residente sul litorale.