Coltiva cannabis a casa

Cannabis in casa. Prosegue il controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Pisa, anche nell’hinterland, finalizzato al contrasto della coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. A San Giuliano Terme (PI), i militari della Stazione carabinieri di Pontasserchio (PI), durante un ordinario servizio di pattugliamento nell’ambito della circoscrizione, hanno sorpreso una persona con l’accusa di coltivare illegalmente 24 piante di “cannabis”; presagendo, da tale condotta, che costei potesse occultare altra droga, si procedeva a perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire 9 scatole contenenti sempre sostanza stupefacente del tipo“cannabis” essiccata, per un peso complessivo di kg. 2,5. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed è scattato l’ arresto per la coltivazione illegale dello stupefacente.