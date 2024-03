Collezioni svelate: i modelli 3D al Museo di Storia Naturale di Calci

L’Università di Pisa aderisce all’iniziativa “Università svelate” promossa dalla CRUI: il 20 marzo 2024 – in occasione della Giornata Nazionale delle Università, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva – in tutta Italia le università celebreranno il sapere e l’istruzione. A Pisa ci sarà un ricco programma di iniziative offerte a tutta la comunità universitaria, alla cittadinanza e alle scuole: l’Università di Pisa si svelerà aprendo al pubblico per visite guidate musei, biblioteche, collezioni, aree riservate dell’orto botanico, laboratori, Dipartimenti, Centri, impianti sportivi. Il Museo di Storia Naturale contribuisce con un evento dal titolo “Collezioni svelate: i modelli 3D al Museo di Storia Naturale”, che si svolgerà mercoledì 20 marzo 2024, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, nella Sala “La Terra tra mito e scienza”. In occasione dell’evento, a partire dalle ore 16.00 è previsto l’ingresso gratuito al Museo. Il Museo conserva un patrimonio in larga parte non esposto al pubblico. La digitalizzazione 3D delle collezioni, oltre ad avere un notevole valore dal punto di vista museologico, poiché consente a chiunque di conoscere i reperti conservati in tutto il mondo, ha anche un importante valore didattico e di ricerca, permettendone lo studio e la fruizione a distanza. In occasione dell’evento i visitatori potranno osservare da vicino esemplari spettacolari come il cranio del coccodrillo del Nilo, il cranio dell’ippopotamo e le mandibole dello squalo bianco e prendere parte, insieme ai curatori, alla realizzazione di modelli 3D da caricare successivamente nell’archivio digitale del Museo (profilo Sketchfab). Questo archivio contiene già oltre 100 modelli 3D relativi alle collezioni di Zoologia dei Vertebrati e di Paleontologia, liberamente consultabili da studiosi e appassionati. M.B.