Colf diventa mamma Inps le nega l’indennità

di Ilaria Vallerini

Una giovane neo-mamma pisana decide di dimettersi per stare con il figlio, ma l’Inps le nega l’indennità di disoccupazione. E’ questo il caso denunciato da Acli Toscana che mette in luce una disparità di trattamento rispetto ad altre lavoratrici dipendenti: "Nella lacuna normativa del decreto legge 1512001 (che tutela l’indennità di disocuppazione Naspi alle lavoratrici dipendenti, ma che non specifica niente a riguardo delle collaboratrici domestiche), l’Inps sta applicando l’interpretazione più restrittiva per colf e badanti", spiega la responsabile parità di genere di Acli Toscana, Elena Lo Giacco.

La donna, sola con tre figli, "ha effettuato la regolare procedura all’Ispettorato territoriale del lavoro al termine del congedo obbligatorio di maternità per accudire il neonato e gli altri due figli". Al rifiuto da parte dell’Inps, la neo-mamma non ha avuto scelta e da tre mesi si è trovata con i figli a carico e senza entrate, al che ha proceduto con il ricorso che ha perso.

"Quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria discriminazione tra lavoratrici - dice Giacomo Martelli, presidente di Acli Toscana - in questo modo le lavoratrici domestiche, a differenza di tutte le altre, non possono dimettersi per dedicarsi alla cura del proprio bambino ed accedere a indennità di disoccupazione".

"In una società in cui sempre più donne sono costrette ad effettuare una scelta tra carriera e famiglia, c’è anche chi quella scelta non può permettersela - afferma Elena Lo Giacco, responsabile parità di genere di Acli Toscana - e per potersi dedicare alla cura del proprio figlio nel primo anno di vita, quello più delicato, deve confidare nel buonsenso del datore di lavoro che provveda a fare il licenziamento". "Ad aggravare la situazione - continua Lo Giacco - è poi l’infrastruttura sociale: le graduatorie degli asili nidi pubblici sono sature e non riescono ad assorbire completamente la domanda e le retribuzioni inadeguate ai costi della vita non sempre consentono di assumere una baby-sitter".

"Il Patronato Acli anche a livello nazionale – conclude – ha sollevato il problema senza trovare sponda nell’Inps che, nella lacuna normativa, sta applicando l’interpretazione più restrittiva. Apriremo un dialogo con forze sindacali, associazioni e autorità politiche per modificare l’attuale assetto normativo e tutelare la maternità di tutte le lavoratrici. Non può essere questo un privilegio solo di alcune, ma un diritto di tutte".