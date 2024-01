Pisa, operazione palmari. Via ai prefiltraggi anti-code allo stadio

Pisa, 18 gennaio 2024 - Dopo i comunicati dei giorni scorsi e le anticipazioni del presidente del Pisa Giuseppe Corrado, è stata individuata una formula da parte della società nerazzurra, per risolvere il problema della sicurezza nell’impianti, con lo scopo di facilitare le operazioni di ingresso dei tifosi allo stadio nel settore Curva Nord, ed evitare così le lunghe code ai tornelli di controllo. L’idea, in accordo con le autorità competenti di avviare un sistema di prefiltraggio della verifica dei titoli di accesso, è tutta da collaudare. A partire dalla partita Pisa-Spezia in programma all’Arena sabato 27 gennaio alle 16.15, attraverso l’uso di palmari di ultima generazione verranno verificate in maniera veloce la regolarità del biglietto e l’identità del possessore prima ancora dell’arrivo ai tornelli. Secondo la società, che lo ha reso noto attraverso una nota: "dovrebbero, in tal modo, essere così rimosse le cause delle eccessive code al filtraggio dei tornelli che sono state all’origine degli evidenti disservizi per tutti i tifosi in possesso di regolare documentazione e costretti a ritardare il loro ingresso nell’impianto - scrive il Pisa - Siamo fiduciosi di riuscire, con la soluzione ideata, a migliorare il procedimento di entrata dei tifosi in Curva Nord e confidiamo altresì nella massima collaborazione di ognuno al fine di garantire il diritto e la massima sicurezza di tutti - conclude la società -. Invitiamo inoltre tutti gli abbonati a verificare che il titolo in loro possesso sia corretto e riporti lo stesso codice della tessera membership sottoscritta ad inizio anno".

Il Pisa dà così seguito a quanto era emerso alla riunione della settimana scorsa, quando il comitato provinciale per la sicurezza convocato dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro, aveva, assieme gli altri organi competenti, affrontato la questione della sicurezza all’Arena. In quella sede il Pisa aveva confermato totale disponibilità a mettere in atto progetti in grado di coinvolgere i giovani tifosi. A partire dalla gara Pisa-Reggiana era stata introdotta una scontistica riservata alla categoria Under 19 con 200 biglietti a prezzo scontato in gradinata. Quanto ai problemi della gradinata, negli scorsi giorni è proseguito il monitoraggio della parte incriminata dalle infiltrazioni. In Curva Sud sono proseguite analisi e prove in attesa di capire quale potrà essere l’entità dei lavori definitivi per risolvere la situazione dell’impianto.