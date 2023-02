Coca e dark web: indagine pisana

Un’indagine che approda nel mondo più scuro della rete dove si vendono anche armi e droga. Nata nel 2016 dal nord Italia e su segnalazione dell’Fbi, l’agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti, e che ha coinvolto le questure di Milano, Lecco e Pisa. Partita inizialmente contro ignoti e che ha individuato tre uomini, un italiano e un brasiliano, condannati in abbreviato a 5 anni, e un uomo di origine albanese, Zoto Krenar, difeso dall’avvocato Gabriele Dell’Unto, che è stato condannato per un solo episodio, assolto per gli altri. La giudice Messina si è presa 90 giorni per le motivazioni. Probabile che, secondo le conclusioni del Tribunale, non sia stato possibile ricondurre con certezza il profilo web individuato all’imputato. Per l’accusa l’uomo avrebbe ceduto droga (per lo più coca) mediante spedizione di pacchi per posta. Durante il processo il vice ispettore Andrea Rados ha ricostruito l’operazione. E la navigazione attraverso siti non rintracciabili dai normali motori di ricerca in anonimato tramite pseudonimi. L’indagine è stata svolta dagli agenti sotto copertura nel dark net dove si trovano dark market. Il pagamento è tramite bitcoin o altre criptovalute. "Si accede solo con programmi particolari", ha spiegato in aula l’investigatore. Gli agenti, fingendosi acquirenti, avevano individuato un nick name ’Alien 75’. E, su richiesta, si sono fatti inviare alcune raccomandate partite da uffici postali di Pisa. Da qui, con la squadra mobile, sono state passate al setaccio le telecamere e un poliziotto si è finto impiegato postale. E’ così che è stato individuato e arrestato Zoto condannato per direttissima per la spedizione del novembre 2016, ma assolto per il pregresso. In dibattimento si è discussi sui messaggi e la reale identità di chi li ha scritti. Ma anche della perizia sul telefono dell’uomo. Il difensore ha chiesto anche se fosse possibile utilizzare un nickname, in uso a un personaggio popolare, per sfruttarlo "per propri fini". In questi giorni l’uomo è stato assolto dalle accuse di altre cessioni dalla giudice Susanna Messina, il pm aveva chiesto 6 anni e mezzo. Antonia Casini