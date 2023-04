Classe III E, "Mazzini", Pisa

Prima Fiumi e Fossi poi nel 2014, col Padule di Fucecchio e la Val d’Era, nasce il Consorzio 4 Basso Valdarno: la finalità è sempre la stessa, la salubrità , lo scolo delle acque, l’irrigazione: una garanzia per l’assetto idraulico del nostro paesaggio! Al Consorzio spettano infatti molte funzioni quali la salvaguardia del territorio e dei corsi d’acqua per evitare alluvioni e pesanti disagi: pensiamo in passato quanti allagamenti ci sono stati nel quartiere di Porta a Lucca in caso di piogge intense che si sono poi risolti grazie ai lavori per la sicurezza idraulica fatti dal Consorzio.

La progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica con la costruzione e manutenzione in efficienza dei numerosi impianti idrovori sul territorio. E poi la programmazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, come ad esempio la pulizia del fosso del mulino e della piazza delle Gondole, il servizio di tutela e qualificazione dei terreni e degli immobili ed ultimo, ma non meno importante, il servizio di pronto intervento in caso di piene ed emergenze idrauliche. In effetti senza tutto ciò, anche l’esistenza dei centri abitati sarebbe seriamente compromessa. Non solo, l’acqua grazie agli impianti idrovori e alle opere di manutenzione di fossi e canali nei secoli è diventata una risorsa per l’agricoltura e l’ambiente: infatti l’Istituzione, già nel Medioevo, provvedeva al controllo delle acque e dell’agricoltura nel nostro paesaggio dove la poca pendenza verso il mare creava difficoltà di scolo dei terreni paludosi.

I Medici poi intervennero solo per fronteggiare le calamità naturali o potenziare le fattorie e peschiere granducali. I Lorena invece si impegnarono a recuperare vaste zone all’agricoltura e all’insediamento umano con importanti mezzi tecnici e finanziari. Dall’Ottocento la bonifica diventò civilizzatrice con l’intento di risollevare le aree arretrate, creare posti di lavoro e assicurare lo sviluppo demografico ed economico. Dopo un certo disinteresse dello Stato Unitario, le opere di bonifica ripartirono tra le due guerre mondiali, ma è stato nel secondo dopo guerra che si è registrato il progressivo completamento delle bonifiche e il prevalente uso dei terreni per uno sfruttamento agricolo intensivo.

Oggi l’attività del Consorzio è un’attività in divenire, in cui nuove esperienze e tecnologie mantengono efficace ed efficiente l’impegno quotidiano, cosicché l’acqua possa essere dominata e mai più dominatrice del nostro territorio.