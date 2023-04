Classe III D "Fucini", Pisa

Il baskin è nato a Cremona nel 2003, in contesto scolastico, dall’idea di un professore di educazione fisica, Fausto Capellini, e un ingegnere, Antonio Bodini con la collaborazione di genitori e insegnanti. Questo nuovo sport inclusivo si ispira al basket ed è stato pensato per permettere a giovani normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra. Mercoledì 18 gennaio, durante una fredda giornata d’inverno, noi ragazzi della III D ci siamo recati nella palestra di piazza S.Caterina a Pisa per intervistare atleti, allenatori e genitori della squadra "Angeli con un’ala sola". Antonio Rossi, il responsabile, ci ha accolto con questa frase: "Quando facevo volontariato, vedevo spesso i ragazzi seduti a un tavolo passare le giornate a colorare disegni, e mi sono chiesto se non potevano invece svolgere un’attività sportiva. Quindi ho cercato di vedere che cosa esisteva in Italia e ho scoperto il baskin". Rossi ha aggiunto: "I momenti migliori sono quelli che passo insieme ai ragazzi: vedere nei loro occhi la gioia, la soddisfazione, la voglia di allenarsi insieme e di fare partite con altre squadre mi emoziona. Non sono i ragazzi che si devono adattare allo sport, ma lo sport che si deve adattare ai ragazzi".

Abbiamo quindi osservato come si svolge l’allenamento: riscaldamento, esercizi per migliorare la tecnica e simulazione di una partita. Dopo l’allenamento abbiamo intervistato l’allenatore Paolo Boniolo: "Il baskin mi ha cambiato la vita - ci ha detto -, quando vado agli allenamenti sono sempre di corsa, ma esco da qui felice perché vedo questi ragazzi divertirsi e diventare una squadra"’. Sabina, la seconda allenatrice, ci ha spiegato che il nome della squadra sta a significare il fatto che tutti i giocatori spiccano il volo insieme. Una mamma ci ha riferito che la squadra si vede anche fuori dalla palestra in occasioni di festa e di essere venuta a conoscenza di questa iniziativa tramite passaparola. Un nonno intervistato ha detto di provare piacere nel vedere suo nipote contento quando torna a casa dopo l’allenamento. Un altro genitore ci ha detto di essere venuto a conoscenza di questo sport attraverso l’esperienza del figlio con "I bambini delle fate", un’impresa sociale che assicura sostegno economico e percorsi di inclusione a beneficio di famiglie con figli autistici. Antonio, infine, ci ha spiegato che gli atleti non pagano la quota di iscrizione, perché ricevono fondi da importanti aziende della Toscana e si augura di iscriversi al campionato nazionale del 2024.