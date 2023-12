Clara 101 anni e una vita in riva al mare: "Il mio segreto, mai arrabbiarsi"

Il Solstizio d’inverno, giorno di magia e rinascita, ha visto celebrare un compleanno speciale. Quello di Clara De Vicariis, che lo scorso 21 dicembre ha festeggiato un secolo più 1. È la residente di Marina di Pisa più anziana (101 anni), un traguardo di eccezionale longevità. Napoletana di nascita nata nel 1922, il destino l’ha condotta per vie e luoghi diversi fino a stabilirsi nella località marittima pisana, dove, nell’anno 2000, ha fatto della sua villetta liberty di fronte al mare, un rifugio di gioia e serenità accanto al marito, ora purtroppo scomparso. La vita di Clara è una cronaca vivente, un racconto che attraversa generazioni e avvenimenti epocali. Ha assistito a otto pontificati, ha affrontato crisi economiche, ha visto scorrere il fiume travagliato delle guerre, tra bombardamenti e cambiamenti che hanno segnato indelebilmente la storia. Il segreto della longevità spiega lei "è non arrabbiarsi mai".

La sua mente, lucida e acuta come non mai, è sempre in movimento, alimentata dai telegiornali e dalle sfide intellettuali delle parole crociate, una pratica costante per tenere allenata la mente. "Ho avuto una vita estremamente tranquilla – spiega Clara De Vicariis a La Nazione -, pratico da sempre yoga, ma soprattutto non ho mai litigato con nessuno. Nella vita penso sia importante mantenere uno spirito ottimista, circondandosi solo di persone positive". Tra coloro che sicuramente gli hanno allungato la vita anche il marito scomparso, Luigi Franco Imperatore: "Mi ha sempre trattata da regina – lo ricorda De Vicariis -, facendomi regali tutti i giorni". Alla sua festa di compleanno hanno partecipato parenti ed amici, tra cui la consigliera comunale, Virginia Mancini, che già l’anno scorso (in occasione del centesimo compleanno) le aveva portato i saluti del Sindaco, Michele Conti, e quest’anno le ha rinnovato l’omaggio da parte del Comune e del Consiglio Comunale. "Un compleanno così bello – spiega De Vicariis -, era possibile solo qui a Marina di Pisa, dove è presente una forte comunità che mi ha fatto sentire tutto il suo affetto". Tanta commozione anche da parte della nipote Nafiseh Faraj, che vorrebbe fare di più: "Mi piacerebbe scrivere un diario con delle micro-interviste a mia nonna. Un modo – dice Faraj -, per non disperdere la memoria e lasciare un contributo".

Enrico Mattia Del Punta