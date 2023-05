Civati parla di collasso climatico

Domani alle 18 il leader nazionale di Possibile, Pippo Civati, sarà a Pisa per sostenere i candidati di Sinistra unita e la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Paolo Martinelli. Appuntamento è alle 18 alla Casa del Popolo Caracol Contemporanea, in via Cattaneo 64. Titolo dell’iniziativa è "Il collasso climatico e la politica che manca". "Di fronte a un’emergenza climatica sempre più impellente - scrive Possibile in una nota - la politica deve rispondere con un progetto altrettanto potente, adottando le soluzioni e le tecnologie che già esistono, provando a immaginare un modo diverso di produrre, consumare, vivere e, quindi, di concepire le relazioni sociali. Affrontarla significa dotarsi di una nuova politica industriale, declinandola anche sul piano locale, e dare lavoro a molti, risparmiando risorse che non abbiamo e che di solito ci procuriamo da fuori. All’incontro interverrà naturalmente anche Paolo Martinelli, candidato sindaco per la coalizione civica e progressista e i candidati di Possibile inclusi nella lista Sinistra Unita per Pisa". La lista elettorale è infatti il frutto di accordo politico che ha riunito sotto un unico simbolo elettorale le varie componenti a sinistra a del Pd: Sinistra Italiana, Europa Verde, Articolo 1, Sinistra civica ecologista e, appunto, Possibile.