Città più pulita: nuovi cestini in piazza Dante e altri 80 in arrivo

Pisa, 13 ottobre 2021 - Palazzo Gambacorti ha deciso di aumentare il numero dei cestini e riqualifica gli arredi del centro storico, proseguendo la graduale opera di sostituzione dei vecchi raccoglitori in cemento, con cestini tutti uguali, realizzati in acciaio prima scelta color antracite e dotati di copertura in modo da impedire lo scorretto conferimento di rifiuti voluminosi. I nuovi cestini, con il logo del Comune di Pisa, hanno una maggiore capienza rispetto ai precedenti e possono contenere fino a 80 litri di rifiuti indifferenziati; sono inoltre sottoposti a trattamenti anticorrosione. Nei giorni scorsi sono stati posizionati in piazza Dante 9 nuovi cestini, utilizzando quelli rimossi dai Lungarni Mediceo e Pacinotti (lato fiume) dove erano stati posizionati per la stagione primaverile-estiva, dal 1 aprile al 30 settembre, in quanto nel periodo invernale sussiste il vincolo dal parte del Genio Civile per mantenere sgombri i lungarni in vista di eventuali interventi di emergenza idraulica come le piene dell'Arno. Nei prossimi mesi verranno posizionati altri 80 cestini, acquistati dal Comune con un investimento di 44 mila euro, per arrivare a coprire tutte le aree del centro storico. “Stiamo distribuendo in tutto il centro storico – spiega l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - nuovi arredi urbani che coniugano funzionalità ad estetica, per mettere in pratica un sistema completamente rinnovato di concepire la cura ambientale urbana. I nuovi 80 cestini si vanno ad aggiungere ai 45 già installati nei mesi scorsi, per un totale di 125 nuovi arredi che si vanno ad integrare perfettamente con i 100 copri cassonetti automatizzati e con le fioriere installate lungo l’asse pedonale da piazza dei Miracoli a Corso Italia. Il nostro progetto di uniformare tutti gli arredi urbani, con un’attenzione che punta alla cura dei dettagli e alla valorizzazione della bellezza del nostro centro cittadino, sta diventando realtà.”