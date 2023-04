"Città ideale per ospitare un parco letterario"

"Pisa è già da alcuni anni una città del libro, un luogo adatto alla fondazione di un Parco letterario con eventi legati al mondo del libro, dell’editoria, della scrittura, della lettura e del sapere lungo tutto l’anno". E’ la proposta avanzata da Beatrice Cambi e Annapaola Fagioli al gruppo tematico di lavoro su cultura e turismo di Pisa al Centro, la lista civica che sostiene la ricandidatura a sindaco di Michele Conti, per affiancare con nuove iniziative l’esperienza ultraventennale del Pisa Book Festival. "In questo modo - affermano - vogliamo far diventare la nostra città un palcoscenico nazionale della cultura che cambia e si evolve. Attraverso la guida di una direzione artistica d’eccellenza e insieme a un comitato scientifico che coinvolga tutti gli attori culturali della città interessati al progetto, vogliamo costruire una programmazione continuativa di eventi, provando magari a dare una nuova vocazione ad alcuni luoghi e immobili cittadini come il Bastione Sangallo, oltre che ad alcune chiese e spazi verdi pubblici come la grande piazza di San Paolo Ripa d’Arno o il futuro Parco della Cittadella".

Secondo ’Pisa al centro’, infatti, Pisa "ha le carte in regola per diventare la Capitale italiana del libro nei prossimi anni e questa occasione potrebbe servire da volano per attrarre progetti e innescare un circuito virtuoso che attrae turismo come succede a Torino, Mantova, Roma, ma anche nella vicina Pietrasanta". L’associazione Pisa al Centro continuerà nel prossimi mesi e anni, assicura la lista civica, "a essere un’agorà all’interno della quale tutti i pisani potranno avere un contatto con l’amministrazione comunale e farsi portavoce di idee e proposte: la sede di via Battelli è aperta tre giorni a settimana (info e orari su www.michelecontipisa.itpisa-al-centro) per accogliere chiunque sia interessato a portare un contributo".