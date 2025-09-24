Città del Teatro Su il sipario

La città del teatro di Cascina presenta la stagione 2025-2026. La stagione serale 2025-2026 de La Città del Teatro di Cascina (Pisa) si apre con una proposta che mette al centro il teatro come spazio di libertà e resistenza. Un cartellone che intreccia drammaturgia contemporanea, grandi classici, musica, danza e comicità, in un percorso che attraversa i temi della memoria, dell’amore, della giustizia, dell’inclusione e dell’ambiente. Il teatro civile e di denuncia occupa un posto di rilievo, con spettacoli come Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo (23-24 gennaio, con Lodo Guenzi, regia Giorgio Gallione), o lo sguardo storico e intimo de L’assaggiatrice di Hitler (14 aprile). Lo sguardo verso gli emarginati e le storie dimenticate trova voce in Place of safety di Kepler-452 (10-11 dicembre). Non mancano riflessioni profonde e tabù affrontati con coraggio: dall’ossessione narrata in Baby Reindeer (6 dicembre, con Francesco Mandelli) al tema della morte esplorato con ironia e poesia in La morte ovvero il pranzo della domenica (27 marzo). La stagione accoglie anche protagonisti della scena internazionale come i Mummenschanz con il loro 50 YEARS, cinquantesimo anniversario sulla scena (esclusiva toscana) oltre a protagonisti della scena culturale italiana come Roberto Saviano con L’amore mio non muore (22 novembre). Spazio anche alla comicità con Paolo Ruffini in Il Babysitter (13 dicembre e il nuovo spettacolo di Ginevra Fenyes dal titolo Cono o coppetta? (6 febbraio). Tra leggerezza e ironia arrivano il San Silvestro con Jonathan Canini (31 dicembre), il nuovo show di Ubaldo Pantani (21 marzo), musical per tutti i gusti come Sapore di mare (13 marzo) e Lupin (21 febbraio), e tanto altro ancora, consultabile sul programma. Un cartellone che intreccia impegno e leggerezza, tradizione e innovazione, per confermare il ruolo della Città del Teatro come cuore culturale e civile della Toscana. Entusiasta il sindaco Michelangelo Betti: "Con gli spettacoli della stagione 2025/26 la Città del Teatro conferma la propria identità poliedrica, che unisce sperimentazione e innovazione,. Fa piacere vedere come è rinato il teatro in questi anni, adeguandosi ma restando fedele alla sua natura di teatro per la gioventù" Inoltre, prenderà il via domenica 26 ottobre 2025 la nuova edizione della rassegna "Domenica a Teatro", lo storico cartellone della Città del Teatro di Cascina dedicato alle famiglie e ai piccoli spettatori. Da ottobre ad aprile andranno in scena 22 spettacoli per un totale di 23 repliche, con le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi, tra favole, fiabe, racconti classici e contemporanei, storie reali e momenti di riflessione e divertimento pensati per bambini di tutte le età. L’assessora alla cultura Bice del Giudice: "Questa è la quinta stagione che inauguriamo, abbiamo fatto un lungo percorso insieme tutti dalla stessa parte, dalla parte della cultura che è il motore più importante che una comunità può avere per proiettarsi sul futuro".

Maddalena Nerini