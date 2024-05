Città del teatro. Oggi l’omaggio a Gentileschi

Dal pomeriggio fino alla sera di oggi, alla Città del Teatro di Cascina, si terrà la giornata conclusiva del festival "Art view", la prima manifestazione dedicata all’arte visiva e alle donne nell’arte. Tra interviste impossibili, letture e uno spettacolo teatrale, l’ultimo giorno di festival sarà dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi, pittrice italiana del XVII secolo, considerata una delle più importanti artiste femminili del periodo barocco. Nata a Roma nel 1593 ma molto legata a Pisa, Artemisia è nota soprattutto per le sue intense rappresentazioni di donne forti e potenti, spesso ispirate alle sue esperienze personali di violenza e oppressione. Tutti gli eventi, eccetto lo spettacolo teatrale, sono a ingresso libero su prenotazione sul sito www.artviewfestival.it

Il primo evento sull’artista inizia alle 17 con il reading "Con gli occhi di Artemisia" di Marco Antonio Bazzocchi e Marinella Manicardi. Questa lettura a due voci intreccia la voce reale di Artemisia, quella che emerge nel processo, con la voce dell’Artemisia ricreata nel libro di Anna Banti.

L’attrice Marinella Manicardi e il professore di Lettere moderne all’Università di Bologna Marco A. Bazzocchi si alternano nella ricerca di Artemisia, un personaggio che ancora oggi, diventato mito, attira con tutte le sue ambiguità di donna e di artista. Seguirà alle 18.30 "Artemisia Gentileschi. Intervista impossibile" in cui l’attrice Amanda Sandrelli interpreterà con grande intensità la pittrice intervistata dal professor Adriano Fabris, presidente della Società Italiana di Filosofia. Un approfondimento, grazie alla drammaturgia di Daniela Morelli, sulla vicenda artistica e umana di Artemisia attraverso una riflessione che prova a far emergere una possibile voce dell’artista. Alle 21 ultimo appuntamento del festival con lo spettacolo "Claroscuro De Artemisia", vincitore del premio Santa Isabel de Portugal come miglior spettacolo di danza 2023. Un intreccio di danza contemporanea, musica e teatro in cui la ballerina Ana Continente e la violagambista Pilar Almalé raccontano la vita di questa artista peculiare piena di paralleli con l’oggi.

Per arricchire il Festival Art View 2024, inoltre, la Fondazione Pisa ha deciso di riconoscere l’ingresso gratuito per visitare le opere di Artemisia Gentileschi, presenti nella collezione permanente di Palazzo Blu, a tutti coloro che potranno esibire il biglietto dello spettacolo ‘Claroscuro De Artemisia. Un’iniziativa nel pieno spirito della rassegna, che si aggiunge al sostegno che la Fondazione Pisa ha riconosciuto al Festival, con l’obiettivo di creare un legame forte sul territorio fra teatro, musei e luoghi di cultura.