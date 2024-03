"Città dei giovani. Pisa bocciata politica miope"

"La sconfitta di Pisa nella finale del premio città italiana dei giovani per il 2024 è un fatto grave perché questo evento non rappresenta solo una perdita di prestigio per la città, ma mette in luce una serie di gravi mancanze e fallimenti nella sua gestione, soprattutto in ambiti cruciali quali l’inclusione sociale, la partecipazione civica, la gestione degli spazi pubblici e, non da ultimo, l’emergenza abitativa". Lo afferma in una nota il capogruppo di Sinistra Unita, Luigi Sofia, commentando la scelta di Potenza come vincitrice nella short list dei finalisti della quale faceva parte anche Pisa. "La mancata attenzione verso gli studenti fuori sede, fondamentali nel tessuto culturale e sociale cittadino - osserva Sofia - evidenzia una preoccupante mancanza di politiche inclusive. La loro difficoltà nell’integrarsi pienamente nella vita della città, a causa di una politica comunale miope, ha privato Pisa di un’opportunità unica di crescita e arricchimento culturale. Ancora più grave è la situazione degli spazi sociali e della partecipazione dei giovani. L’assenza di luoghi di incontro e di scambio culturale, insieme a un sostanziale disinteresse per la creazione di politiche che favoriscano una reale partecipazione dei giovani alla vita pubblica, ha creato un divario incolmabile tra l’amministrazione e le nuove generazioni". Infine ad avere influito nel mancato successo, ha concluso Sofia, c’è anche "l’emergenza abitativa che affligge la nostra città, aggravata da politiche inadeguate che hanno contribuito a una crescente speculazione immobiliare, rendendo sempre più difficile per studenti, giovani lavoratori e famiglie trovare soluzioni abitative accessibili: questa situazione ha indubbiamente contribuito al senso di esclusione e marginalizzazione di ampie fasce della popolazione".