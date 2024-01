Cisanello, emergenza sangue. Colpa di influenza, Covid e scarse vaccinazioni

Emergenza sangue a Cisanello. Il Centro Trasfusionale si trova di fronte a un’allarmante carenza di sangue e piastrine, una situazione critica con la mancanza di risorse ematiche, soprattutto del gruppo 0, che ha raggiunto livelli definiti "gravi". Epidemia influenzale e ripresa delle attività ospedaliere hanno creato il binomio perfetto per una piccola crisi nel centro trasfusionale che ora con l’associazione Avis sta chiamando all’appello i donatori tramite Sms. "Il bisogno di sangue – spiega il direttore dell’Unità operativa medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, Alessandro Manzoni -, è una costante, non una situazione a guadagno singolo. L’importante epidemia di influenza, la ripresa della diffusione di Covid e la mancanza di prevenzione attraverso vaccinazioni diffuse hanno contribuito a ridurre il numero di donatori. In più – spiega il direttore -, la ripresa a pieno ritmo delle attività ospedaliere è un ulteriore fattore che ha contribuito a una disfunzione tra l’offerta e la domanda di sangue". Secondo Manzoni la mancanza di una campagna vaccinale ampia ha portato a una diffusione dell’influenza. "Questa situazione – spiega -, poteva essere limitata con una campagna vaccinale più estesa, proteggendo così dalla malattia e garantendo un maggior numero di donatori che quindi non sono potuti venire perché a casa con la febbre". Le difficoltà riguardano soprattutto nel reperire gruppi sanguigni 0, in particolare il gruppo 0-, ma anche delle difficoltà si stanno sperimentando nei gruppi A+ e A-. L’accorato appello che il centro trasfusionale lancia è, quindi, quello di donare. "Si invita – conclude Manzoni -, la cittadinanza a donare sangue e a vaccinarsi per prevenire malattie evitabili. Questo duplice sforzo può contribuire a risolvere la situazione critica attuale". Enrico Mattia Del Punta