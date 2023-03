Rinfresco d’addio all’Acli Don Bosco. Nuova sede: qualche spiraglio c’è

Frequentatori e soci del circolo Acli Don Bosco riuniti per l’ultimo rinfresco (foto Del Punta/Valtriani)

Pisa, 5 marzo 2023 - Si chiude un capitolo di storia per il Litorale pisano. Con un’ondata di affetto da parte di chi è passato al circolo Acli "Don Bosco" per un ultimo saluto. La saracinesca della sede storica in via Ivizza si abbassa, ma nessuno ha intenzione di rinunciare a ciò che di più prezioso ha rappresentato questa sede: socialità, amicizia, solidarietà. Un portato che non potrà essere affossato. "Le Acli sono le persone che si associano e non le strutture fisiche per quanto ci si possa affezionare. Ciò che deve restare intatto è lo spirito dell’associazione – afferma il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia - Tuttavia, faremo di tutto per trovare un altro spazio e confidiamo nell’aiuto di chi si è fatto avanti. Le Acli nazionali ci sono e ci saranno sia per questioni di soldi che di strumenti, perché il nostro compito è di aprire Circoli e non di vederli chiudere".

Due le ipotesi attualmente in ballo spiega il presidente delle Acli provinciali pisane, Andrea Valente: "Dall’incontro di venerdì scorso con il sindaco Michele Conti sicuramente è stato chiaro a tutti l’importanza di questa sede in quanto punto di riferimento per l’intero litorale. Conti ci ha teso una mano, avanzando la possibilità di trovare spazi rispettando tempi e procedure di un ente pubblico, ma non ha mai nominato l’ex stazione del Trammino".

"Abbiamo ricevuto anche una mezza promessa dalla curia – aggiunge Valente – che si dovrà consolidare. Prevede il trasferimento del "Don Bosco" in alcuni locali della parrocchia di Santa Maria Assunta, una delle due comunità parrocchiali di Marina di Pisa, un’ipotesi discussa a lungo anche con l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto che ha rinviato una decisione al riguardo ad un momento successivo all’insediamento del nuovo sacerdote delle due comunità marinesi in modo che possa essere coinvolto in una decisione che ha anche un impatto sulla pastorale della parrocchia". "Speriamo di trovare una soluzione. Per ora abbiamo in mano la parola del sindaco Conti di trovare uno spazio dove poter custodire tutto il materiale del Circolo, anni e anni di storia accumulati", aggiunge il presidente del Circolo "Don Bosco" Pietro Magli, prima di iniziare l’ultimo discorso di fronte ad una platea nutrita e intergenerazionale, tra gli altri era presente anche l’ex presidente delle Acli provinciali pisane, Paolo Martinelli. Un ricordo affettuoso è andato anche al 32enne marinese Eugenio Tursi, scomparso di recente. Insomma, una grande famiglia che si è riunita per l’ultimo saluto, in attesa di scrivere un nuovo capitolo per quello che fino ad ora è stato un grande Circolo.