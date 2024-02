Cinque milioni per la ricerca. Una decina gli studi finanziati: "su oncologia e biomedicina"

di Antonia Casini

Oltre 56 milioni di euro di finanziamenti nell’era Covid, dal 2020 a oggi. Perché a Pisa, come in ogni altra città, esiste un prima e un dopo pandemia che ha portato povertà non solo economica ma anche educativa, nonostante i due aspetti non sempre siano collegati. Durante gli ultimi 4 anni la Fondazione Pisa (di origine bancaria), che opera e sostiene progetti sul territorio in tre settori direttamente e attraverso altrettante fondazioni (Palazzo Blu per le attività e i beni culturali, Dopodinoi per la solidarietà e la Fondazione Pisana per la scienza), ha dedicato "importanti risorse" a interventi per tutte le urgenze legate al Coronavirus. Adesso si guarda oltre. E’ il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, a spiegare i sostegni già elargiti e quelli che saranno dati a breve.

Lo sviluppo e il futuro passano dalla ricerca scientifica e tecnologica: sono già stati scelti i progetti che verranno sostenuti nel 2024?

"Sì, li annunceremo a breve, sono una decina. Sono selezionati da una commissione nazionale composta da tre docenti di altissimo profilo: passano da più valutazioni e una verifica finale. I bandi che riguardano la ricerca scientifica hanno una durata di norma triennale. Abbiamo dedicato circa 5 milioni a questi progetti (che saranno resi noti tra pochi giorni, ndr): rientrano nelle aree anche di competenza della Fondazione Pisana per la scienza: l’oncologia, la biomedicina, la neurologia, le neuroscienze e la cardiologia".

Nei mesi scorsi la Fondazione Pisa ha commissionato alla Scuola superiore Sant’Anna (istituto di Management) un’indagine sul disagio economico e sociale sul territorio dopo questa lunga fase. L’aspetto più critico?

"Il report ha evidenziato significativi cambiamenti, un aumento della povertà economica, l’incremento degli occupati in condizione di disagio, problemi per quanto riguarda la situazione abitativa".

Le risorse impiegate?

"Oltre un milione e mezzo è stato dedicato ai contributi assegnati per le emergenze sociali del territorio".

Ed extra emergenza, negli altri settori?

"Più di 21 milioni per le attività e i beni culturali e più di 13 milioni per la solidarietà".

In ambito culturale?

"La Fondazione Pisa, come negli altri settori, opera sulla base di progetti propri ma anche di altri enti esterni con un ruolo sussidiario. Sono interventi che sono finalizzati a un singolo progetto, come il restauro delle chiese, la chiesa Del Carmine e quella di San Martino, o sono sistematici e hanno una forma pluriennale e permettono una programmazione, come i contributi per le stagioni del Teatro Verdi, i concerti della Scuola Normale, il festival Nessiah, il Pisa book festival, il Pisa jazz".