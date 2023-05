"Cinque anni di Conti Contratto rifiuti esploso"

"In 5 anni dell’amministrazione Conti il costo del contratto dei rifiuti è letteralmente esploso arrivando a superare i 40 milioni di euro, con un incremento di oltre 11 milioni di euro rispetto al 2018 e dal piano economico e finanziario già approvato dal consiglio comunale di Pisa per il quadriennio 20222025, il costo del contratto arriverà all’incredibile cifra di oltre 44 milioni di euro segnando un incremento rispetto al 2018 di oltre 14 milioni di euro". Lo denuncia Federico Eligi, candidato capolista dei Rifornisti per Pisa a sostegno di Paolo Martinelli. Ciò accade, secondo l’ex assessore all’Ambiente della giunta Filippeschi, perché "il Comune ha voluto distribuire diversamente gli aumenti probabilmente cercando di sterilizzare il 2022 e il 2023 e rinviando agli esercizi successivi gli effetti dell’aumento delle tariffe: nel 2022 si sono rinviati a anni successivi aumenti tariffari (rimodulazione) per circa 2 milioni di euro, cui si sono sommati aumenti corrispondenti ad altri 3 milioni di euro che dal 2023 si differiscono agli anni successivi".

Scelte che Eligi ritiene sbagliate: "I pisani - conclude - grazie alla buona amministrazione della giunta Conti e della sua maggioranza si troveranno oltre a pagare l’esplosione del contratto dei rifiuti perseguito in questa legislatura con un aggravio di oltre 11 milioni di euro a parità del servizio ma anche a dover ripianare nel prossimo biennio oltre 5 milioni. A proposito di tesoretti e buone amministrazioni: questi sono numeri non opinioni"