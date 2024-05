Oggi (dalle 9.30) e domani convegno nazionale a cinquant’anni dal Referendum sul divorzio alla Domus Mazziniana. Nel maggio 1974 milioni di italiane e di italiani votarono per confermare l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana.

A discuterne, in una due giorni che intreccerà politica, costume, comunicazione, cultura, saranno studiose e studiosi riuniti nel convegno "No, no, no": la mobilitazione per il divorzio nella campagna referendaria del 1974, organizzato dalla Domus Mazziniana e dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa (comitato scientifico: Gian Luca Fruci e Giovanni Mennillo, Università di Pisa – Pietro Finelli Domus Mazziniana). Il convegno, per il quale è stato richiesto un contributo alla DG Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MIC, si chiuderà sabato poemeriggio.