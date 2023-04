"Cinghiali vicino alle case" Botta e risposta politico

Botta e risposta a distanza fra il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini e il presidente dell’ente Parco San Rossore Lorenzo bani. Oggetto del contendere, l’invasione di cinghiali, che, segnala Nerini – provocano danni nella zona tra la pista ciclabile e l’abitato di Marina di Pisa. "Sono l’epilogo di una situazione venutasi a creare nel Parco di San Rossore", così Nerini che lancia l’allarme per il pericolo di incidenti accusando l’ente Parco di "immobilismo" e chiedendo a gran voce "catture e ricollocazioni massicce degli animali fino ad arrivare agli abbattimenti, ormai inevitabili". "Il finto animalismo, unito alla carenza di personale e di fondi oltre che alla mancanza di programmazione e alla gestione del Parco stesso – continua il consigliere FdI – fanno capire come siamo davanti ad una situazione esplosiva, colpa di mancati trasferimenti dalla Regione. Il ministero versa, per il Parco, 2 milioni di euro l’anno alla Regione ma al Parco, da un decennio, questi soldi non arrivano. Tutto nel silenzio totale del Governatore Giani e del presidente del Parco Bani. Appena diventato di dominio pubblico il Piano Integrato di Gestione, che ha molto di ideologico, la Regione non ha trattato colpevolmente i risvolti della vicina Darsena Europa, e gli scontri si sono accesicon le associazioni dei cacciatori, che vedono ridotte le zone di caccia e si rendono conto della situazione di pericolo".

"Il consigliere Nerini dimostra di non conoscere le normative e la situazione del Parco – è la replica del presidente Bani – . Intanto dovrebbe porsi il problema che sono le discariche ed i rifiuti presenti nella pineta di Marina ad attirare i cinghiali. La rimozione e lo smaltimento sono competenza del Comune, quindi della maggioranza di cui fa parte. Quanto ai cinghiali, il loro numero è aumentato dopo il Covid che impediva il loro contenimento. La Regione Toscana ha aumentato la possibilità di caccia, mentre noi ci occupiamo della loro riduzione nella Tenuta di San Rossore. Informo Nerini che le disposizioni nazionali del Governo di cui fa parte ne impediscono la cattura e il loro trasloco alla ditta che ha vinto la gara, a causa della peste suina - sottolinea Bani - mi sembra che l’immobilismo sia in altre sedi. Per quanto riguarda il possibile trasferimento delle risorse dal Quirinale al Parco ho mandato due lettere nel 2022 alla Regione Toscana per sapere le motivazioni possibili di questo mancata disponibilità. Sono sicuro che la Regione Toscana darà le giuste risposte".