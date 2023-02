"CineMedia", adolescenti protagonisti al "Lanteri"

Una sala gremita di adolescenti, curiosi e interessati a scoprire tutto sul magico mondo del cinema. Ieri pomeriggio al cinema Lanteri, in via San Michele degli Scalzi, è stato presentato il progetto "CineMedia", vinto dagli istituti comprensivi Nicola Pisano di Marina di Pisa, capofila del progetto, e Strenta Tongiorgi di Pisa, in collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze, la Polis Film, la Snci e, appunto, il cinema Lanteri. Solo quattro scuole secondarie tra primo e secondo grado della provincia di Pisa hanno potuto accedere ai finanziamenti del bando ministeriale. Nel dettaglio ieri, dopo la presentazione del progetto, si è svolta la proiezione gratuita del film "The Fabelmans", pellicola diretta da Steven Spielberg, storia semi-autobiografica, basata sull’infanzia e l’adolescenza del regista, uscita in Italia a dicembre 2022. Il progetto si articolerà su più moduli che coinvolgeranno gli alunni e le alunne nell’acquisizione dei principi fondamentali della grammatica del cinema: dal concetto di scena, alle inquadrature, ai principi del montaggio, al concetto di colonna sonora, fino a percorrere le varie fasi dello sviluppo della storia della settima arte. In questo modo i partecipanti al progetto acquisiranno competenze critiche sul linguaggio iconico del cinema. Il progetto inizia oggi per concludersi, nella sua prima fase, nel prossimo mese di maggio.

Nella seconda parte del progetto, da settembre a dicembre, si formeranno poi uno o due gruppi di studenti. Gli alunni e le alunne interessati svolgeranno un percorso laboratoriale pomeridiano a cadenza settimanale specifico sulle varie fasi di sviluppo di un prodotto audiovisivo, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio. I laboratori saranno tenuti da formatori qualificati della Scuola Nazionale di Cinema Indipendente e della casa di produzione Polis Film e con attrezzature professionali che le due scuole acquisteranno grazie ai fondi del progetto. Nel corso della sua attuazione verranno poi proposte, a tutti gli alunni, visioni collettive di film scelti in maniera opportuna (vi saranno tre differenti proiezioni: una per le classi prime, una per le seconde ed una per le terze), presso il Cinema Lanteri, partner del progetto.