Cinemacli, rassegna delle Acli provinciali di Pisa: film da oggi

Il cinema al Circolo. Torna Cinemacli, la rassegna delle acli provinciali di Pisa. "Nowhere special” al circolo “Gronchi” di Pontedera (via della Misericordia,2), la vicenda di John, interpretato da James Norton, lavavetri 34enne di Belfast, con ancora pochi mesi di vita per un male incurabile, e della ricerca di una famiglia adottiva per il piccolo Michael, il figlio di 4 anni. Venerdì 7 al circolo “Parlascio” di Collemontanino (Casciana Terme), invece, è la volta di “Armageddon Time” di James Gray con Anne Hathway e Anthony Hopkins, la storia di un giovane che vuol diventare un’artista nel Queens degli anni ’80, che diventa un ritratto della società statunitense della fine del secolo scorso. Entra nel vivo l’edizione 2023 di CinemAcli, la rassegna cinematografica delle Acli provinciali di Pisa nei diversi circoli della provincia ad ingresso gratuito. “Cinema significa cultura ma anche e soprattutto promozione della socialità – spiega il presidente Andrea Valente -: si esce, magari in famiglia, s’incontrano altre persone e si creano o rafforzano legami nell’informalità dell’amicizia. Ecco perché CinemAcli è anche e soprattutto un’opportunità e un’occasione per ricostruire legami di comunità grazie all’impegno dei circoli, che in molti territori della nostra provincia, sono fra i pochi presidi di socialità rimasti”.

Lunedì 10, CinemAcli torna al “Gronchi” di Pontedera con “Soul”, il capolavoro della Disney, vincitore di due premi Oscar e altrettanti Golden Globes. Poi la rassegna si sposta a Pisa. Mercoledì 12 al centro “I Cappuccini” di San Giusto c’è “Avatar 2, Le vie dell’acqua”, una delle pellicole più hi-tech di sempre che mette al centro tematiche rigorosamente antitecnologiche, con il conflitto fra gli umani, armati di tutto punto, e i Na’vi che vivono a Pandora in comunione con la natura.

Info: [email protected] e 392.3494890.