Cinema sul mare con ’Ticket to Paradise’

In arrivo questa sera alle 21 il terzo appuntamento di “Cinema Sul Mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia. Sul gonfiabile 14 x 9 verrà proiettato il film ’Ticket To Paradise’, come sempre in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. ’Ticket to Paradise’ è un film del 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker sceneggiatore e regista britannico con George Clooney e Julia Roberts. Dopo aver scoperto che la figlia vuole sposare un ragazzo che ha appena incontrato durante un viaggio fatto insieme ad un’amica dopo essersi laureate, una coppia di divorziati parte per Bali dove vive e lavora il futuro sposo per cercare di sabotare il matrimonio. Fingono di appoggiare la figlia, ma in realtà si adoperano in ogni modo rubando persino gli anelli, per impedire il matrimonio e al contempo cominciano a riavvicinarsi, ma il fidanzato di lei si presenta a sorpresa a Bali e le chiede di sposarla. Alla fine, però, i due giovani si sposano con la sincera approvazione dei genitori e rimangono a vivere a Bali, ma il finale vive ancora di un colpo di scena tutto da seguire. Per info 342.3513884.