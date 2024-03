Cinema Benvenuti all’Arsenale

Con l’incontro di "Benvenuti all’Arsenale" di giovedì scorso, il Cineclub pisano ha alzato il sipario sulla nuova rassegna cinematografica con un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte. Regista pisano, produttore cinematografico e socio fondatore dello stesso Arsenale, Paolo Benvenuti ha intrattenuto il pubblico soffermandosi sulla vita del compositore per poi procedere alle 20.30 con la proiezione della versione restaurata del suo film "Puccini e la fanciulla". Insieme a lui, la regista e coreografa Flavia Bucciero, il direttore della Scuola di Cinema Intolerance di Viareggio, Giulio Marlia e l’autrice del libro "Giacomo Puccini gloria e tormento", Rossella Martina. "Il film di stasera già presentato con successo al Festival di Venezia nel 2008 – ha esordito nel suo intervento Benvenuti – è inedito ed esce purtroppo con quindici anni di ritardo per la contrarietà alla pubblicazione degli eredi di Puccini a causa di sconcertanti verità emerse nelle indagini fatte con me da Giulio Marlia e dai nostri sedici studenti viareggini dopo il ritrovamento di una valigia ormai dimenticata e all’interno della quale erano custodite foto e lettere del compositore che scagionavano la domestica di Giacomo Puccini, Doria Manfredi, dalle accuse di amante del Maestro". Rossella Martina ha poi ringraziato Marlia e Benvenuti per la disponibilità della copiosa corrispondenza rinvenuta nella valigia "Ho intuito subito – ha affermato la scrittrice – che tutto quel materiale di straordinaria rilevanza poteva e doveva essere oggetto di una pubblicazione affinchè tutti conoscessero le verità travisate sulla vita del Maestro". A seguire l’intervento di Flavia Bucciero con una profonda analisi legata agli aspetti della fragilità umana del compositore e del dramma vissuto dalle donne che lo circondavano per poi soffermarsi sul nuovo progetto attualmente in cantiere "Pensare la danza su Puccini nel centenario della morte del musicista": iniziativa con ballo e musiche inedite, al momento in attesa di approvazione da parte del Ministero della Cultura.

Il prossimo appuntamento con "Benvenuti all’Arsenale" è oggi alle 20.30 con "Gostanza da Libbiano". Il film sarà introdotto da Benvenuti e da Adriano Prosperi, docente emerito di storia moderna dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore. Ambientato nel 1594 a San Miniato, la pellicola ha per protagonista una contadina che esercita da sempre il mestiere di guaritrice.

Luciano Bartalini