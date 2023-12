Bilancio brillante e belle prospettive per il futuro nei programmi della società di Pontedera "Una Bici X Tutti". Alla fine del 2023 e mentre è già in fase di organizzazione la terza edizione del Giro Ciclistico della Valdera a tappe per juniores, il presidente Claudio De Angeli con i suoi stretti collaboratori ha ricordato con orgoglio e soddisfazione quanto la società ha fatto quest’anno occupandosi anche dell’evento Chianni Gravel Classic, della gara giovanissimi a Casciana Terme, dell’attività svolta da un gruppo di giovanissimi sempre più numeroso e che coinvolge strettamente con la società numerose famiglie, che oltre alla disponibilità dei loro figli, lavorano volentieri per la società gialloverde di Pontedera. Ecco perché possiamo definirla una vera e propria famiglia che è cresciuta di anno in anno tanto che nel 2024 oltre ai giovanissimi "Una Bici X Tutti" sarà presente con una squadra di esordienti frutto del vivaio. L’impegno organizzativo non solo con le gare da allestire ma anche con altre iniziative, sarà confermato ed arricchito il prossimo anno, mentre il 3° Giro della Valdera è una vetrina di innegabile importanza per le amministrazioni comunali interessate, per la promozione dei luoghi e le località attraversate dalla corsa, per gli sponsor e collaboratori che godono di visibilità in questa vetrina di prestigio riservata agli juniores di 17 e 18 anni. Per le aziende infatti ci sono una serie di proposte di partecipazione e collaborazione, che vanno dalla sponsorizzazione delle speciali maglie per le classifiche speciali, a una serie di altre opportunità quanto mai efficaci. Nel 2024 (dal 21 al 23 giugno) il Giro Ciclistico della Valdera–Memorial Davide Faraoni-Mario Rifiuti e Ilo Lorenzetti, prevede anche una novità tecnica con le squadre che avranno la possibilità di schierare un atleta in più (cinque anziché quattro). Infine ricordiamo i vincitori delle prime due edizioni, Leonardo Volpato (U.C. Giorgione) nel 2022 e Luca Giaimi (Team F.lli Giorgi) nel 2023.

Antonio Mannori