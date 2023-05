Ciccio Auletta "Basta con i bonus Ora una redistribuzione della risorse"

di Gabriele Masiero

"Mai più la base militare e l’avvio di un’immediata contrattazione con il governo centrale per destinare sul territorio quei 190 milioni di euro che servono a realizzarla e che arrivano dal Fondo di coesione sociale che non può essere invece utilizzato per le spese militari". E’ il primo atto che Ciccio Auletta, candidato sindaco per Diritti in Comune (Una città in comune e Unione popolare) promette di firmare se eletto alla guida della città.

Il suo no alla base non prevede piani B.

"Vogliamo un domani diverso. Una città che costruisca un’economia di pace e non di guerra e un’amministrazione che produca delibere che applichino la Costituzione: vogliamo che Pisa, come l’Italia, ripudi la guerra. Lo pensiamo anche per l’aeroporto civile rendendolo centrale senza essere più condizionato da pesanti ingerenze militari e seppellendo definitivamente un progetto nemico dell’ambiente come quello della pista di Peretola, tornando a fare di Pisa uno scalo strategico nei documenti di Enac".

Qual è la sua idea di mobilità?

"Certamente più ecologica. La tramvia è necessaria ma serve un progetto di fattibilità che individui qual è il tracciato migliore e chiederemo agli uffici di redigere uno studio di fattibilità per un collegamento ferroviario fino al litorale. Solo successivamente, con dati alla mano, avvieremo l’iter per intercettare i finanziamenti. Parlo di una visione che non c’è mai stata negli ultimi 20 anni per colpa del centrosinistra e del centrodestra che hanno governato la città. Istituiremo, infine, l’assessorato all’emergenza climatica che proporrà soluzioni a breve e medio termine per il bene dei nostri figli e nipoti. E il giorno dopo la mia elezione convocherò tutti i sindaci dell’area pisana per chiedere un incontro in Regione e ridiscutere il contratto di servizio con Autolinee Toscane e scriverne uno nuovo. Non può essere un singolo Comune a cambiare l’attuale situazione, ma può essere un sindaco ad avviare una battaglia politica vera per tutelare l’interesse pubblico".

Lei guida da 10 anni una coalizione protagonista di battaglie identitarie che caratterizzano il suo agire politico. Ci si rivede in questa definizione?

"Non esattamente (ride, ndr). Piuttosto direi che siamo una sinistra maggioritaria. Grazie alle nostre battaglie in consiglio comunale e fuori dall’aula abbiamo spinto le amministrazioni a compiere scelte nell’interesse dei cittadini. Non saremmo sopravvissuti se non avessimo dimostrato questa serietà che oggi ci è unanimemente riconosciuta anche dagli avversari politici. Noi possiamo davvero battere la destra, ma per farlo dobbiamo raccontare le cose come stanno: dall’opposizione abbiamo dimostrato di saper governare e di esserci sempre impegnati solo per l’interesse pubblico e non di partito".

Fisco, edilizia popolare, turismo: quali sono le sue ricette?

"Contrasto inflessibile all’evasione e all’elusione fiscale. E progressione fiscale. Tassare i grandi proprietari immobiliari. Con qualche milione di euro in più subito in cassa metterei a posto 170 alloggi pubblici oggi inutilizzati. Infine, la revisione della tassa di soggiorno: è inaccettabile che chi va in campeggio paghi quanto chi soggiorna a 5 stelle".

Welfare?

"La risposta alla crisi non è la carità con i bonus, ma la redistribuzione delle risorse e se necessario sono pronto a finire in tribunale pur di derogare al patto della stabilità che dal 2024 sarà reintrodotto per i Comuni".

Che rapporto avrà con il mondo economico?

"Leale e trasparente. I sindaci devono interagire con l’imprenditoria con regole chiare: no all’attuale modello di turismo che consuma la città e produce solo lavoro precario e spesso illegale. Ma anche con l’industria per non ripetere più scandali come quello del Keu che è, politicamente e giudiziariamente, una pagina nera da non dimenticare: proporremo un marchio di qualità che certifichi qualità del lavoro e delle produzioni".