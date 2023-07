Ciardelli, serata del cuore Raccolti soldi per i piccoli "Cure avanzate in Kosovo"

Il cuore della città. La tradizionale conviviale organizzata dall’associazione “Nicola Ciardelli odv ed ets” (in memoria del maggiore Nicola Ciardelli vittima di un attentato in Iraq nel 2006) in collaborazione con il Golf Club Tirrenia e il suo ristorante per raccogliere fondi per il progetto di cura dei bambini in Kosovo. In particolare, per il reparto di oncologia pediatrica inaugurato a Pristina nel 2016. Nuovo obiettivo, garantire la continua formazione dei medici locali verso cure e interventi di più alto livello, il sostegno alle famiglie, l’operatività della foresteria a supporto del reparto e la possibilità di garantire il diritto allo studio dei piccoli pazienti. "In questi 16 anni di cammino insieme alla Fondazione Cure2children e Fondazione Stefano Bellaveglia - sottolinea la presidente avvocato Federica Ciardelli - molti traguardi sono stati raggiunti e oltre 700 bambini guariti, ma la strada per poter introdurre anche in Kosovo le cosiddette cure di terzo livello è lunga e ci impegna in termini di energie e di sostegno economico. Ringrazio le oltre 180 persone che stasera hanno voluto manifestare la loro concreta vicinanza, che ci ha consentito di raccogliere circa 4.000 euro, oltre al prezioso contributo dell’Agenzia Generali di via Pascoli, con Emiliana Petrignani e Michele Reali". Presenti istituzioni civili e militari, il questore Bonaccorso che da domani sarà a Venezia e che ha salutato la città; il sindaco, la vicepresidente del Consiglio comunale, la dirigente dell’Ufficio scolastico e il comandante del Centro di addestramento di Paracadutismo. Tra i presenti, i medici Lara Tollapi e Sandra Mechelli, che sono state a Pristina, Antonio Cerrai, presidente del comitato provinciale Cri, la prof. Silvia Panichi, presidente della giuria del concorso bandito per le scuole per la Giornata della Solidarietà, Bruno Possenti, presidente Comitato provinciale Anpi, Annalisa Cecchetti, presidente Anmic, Silvia Lucchesini per l’Associazione LP. "Un particolare ringraziamento al Golf Club Tirrenia, con Romolo Berti e alla gestione del ristorante, con Luca Brondi e Silvia Graziani. Un grazie di cuore anche alla Società Energetica Europea e al fondatore e amministratore Stefano Piacentini che ha offerto i vini della Tenuta delonamico, serviti dai sommelier Fisar delle delegazioni di Livorno e Pisa e al negozio “Teresa e Mamussi Fiori”".