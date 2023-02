"Ciao Claudio, ci mancherai tantissimo"

La Sla alla fine è riuscita a sconfiggerlo ma la sua è stata davvero una battaglia da leone. Se ne è andato lunedì pomeriggio, all’età di 71 anni, Claudio Grassini, colonna del volley pisano.

A darne notizia, scatenando il cordoglio in tutto il mondo sportivo locale e regionale, è stato il Migliarino Volley, ultimo suo amatissimo ‘progetto’, le cui squadre osserveranno un minuto di silenzio in tutti i campi nelle partite che si svolgeranno fino alla giornata di domenica. "Un grande lutto ci ha travolti, ci mancherai tantissimo. Ciao Claudio", queste le semplici parole lasciate sui social che hanno fatto rimbalzare la notizia, accompagnate da una foto in cui Grassini compare sorridente e scanzonato.

Nato a San Giuliano Terme, negli anni Settanta aveva militato in serie B per la Pallavolo Mobili Giannelli Cecina fino all’approdo in serie A con il Cus Pisa, del quale, successivamente, era stato anche allenatore. Grassini ha formato e allenato generazioni di ragazzi e atleti.

Tra le squadre allenate in carriera: Pantere Lucca, Viareggio, Migliarino Volley, Casciavola, Volley Pisa, Valdiserchio, Lupi Santa Croce e Cus Pisa, tra volley maschile, femminile e settore giovanile. Poi, negli anni più recenti, il ritorno nel Migliarino per il quale aveva accettato la sfida di costruire un settore femminile di qualità. Attività portata avanti in parallelo all’allevamento di capre cashmere sulle montagne della Garfagnana.

Energia e grinta, le due caratteristiche che lo hanno guidato fino all’ultimo. Claudio Grassini ha, infatti, ha continuato ad occuparsi di pallavolo, passione raccontata anche in un libro pubblicato a giugno 2022 dal titolo "Buona fortuna Fratello mio". Tra le pagine, tutto il suo cammino nel mondo del volley ma anche il percorso umano, fino all’arrivo della terribile malattia affrontata come fosse un altro match. Senza mai senza perdere la speranza, senza rinunciare a sognare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nel giro di poche ore. Sentite le parole del sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio: "Claudio è stato un rappresentante eccellente della comunità sportiva sangiulianese, una vera e propria istituzione nel mondo della pallavolo, sia da giocatore che da allenatore, i suoi insegnamenti hanno cresciuto intere generazioni di giocatrici e giocatori. Le più sentite condoglianze ai familiari da parte mia e di tutta la comunità del Comune di San Giuliano Terme".

Anche il Cus Pisa ha salutato con commozione la scomparsa del suo storico allenatore, "nonché carissimo amico", con un messaggio di vicinanza alla famiglia firmato dal presidente, dal consiglio direttivo, dal segretario generale e da tutti i compagni del Cus Pisa. Stesso affetto espresso nelle ore subito dopo la scomparsa da numerose società pisano e non solo: Turris Pisa, Jenco Viareggio, Pallavolo Massa, Pallavolo Folgore San Miniato, Pallavolo Cecina, Unione Pallavolo Camaiore che ricorda Grassini come un "grande pallavolista, impareggiabile allenatore ma soprattutto uomo dal cuore d’oro".

Grassini lascia la moglie Adelina e i figli Marco e Riccardo, entrambi giocatori di pallavolo. La camera ardente è stata allestita presso la Pubblica Assistenza di via Bargagna, i funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 alla Chiesa di Santa Caterina.

F.B.