Ciak si gira in Barbaricina la storia di Laghat

Per “Alba Produzioni e “Videa Spa” sono iniziate all’ippodromo di San Rossore e nelle scuderie di Barbaricina le riprese del film “Laghat, un cavallo speciale” liberamente ispirato al libro del giornalista Enrico Querci dal titolo “Laghat, un cavallo normalmente diverso”. Con la regia di Michele Zampino ed Heidrun Schleef, entrambi già vincitori di un “Globo d’Oro” per il film “Governance”, il film racconterà le pagine più belle ed emozionanti dell’ippica italiana: una storia di reciproca fiducia tra un purosangue semicieco e un giovane fantino, una storia autentica, una riflessione sulla diversità, un’immersione totale nella parte migliore del mondo dell’ippica. Gli esterni saranno girati, oltre che a San Rossore, nell’ippodromo romano delle Capannelle. Quella di Lagnat è una storia autentica che i nostri lettori ben conoscono sia per il libro di Querci che per le avventure agonistiche del cavallo che lo videro vincitore di numerose corse malgrado avesse fin dalla nascita un grave deficit visivo. Laghat divenne così “il cavallo cieco” capace di vincere quasi trenta corse su tutti gli ippodromi italiani. Con la proprietà di Federico De Paola, che ne fu anche il trainer, Laghat trovò uno status di benessere al quale corrispose scendendo con profitto in pista finché il suo allenatore lo ritenne idoneo. Da oltre quindici anni il cavallo vive la sua meritata pensione, in compagnia di una capretta, in un box di Barbaricina che si apre su un paddock ben fornito d’erba. Oltre all’originaria opera Enrico Querci ha realizzato anche un adattamento per bambini presentando entrambi i libri in molte scuole italiane.