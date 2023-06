"Ci manca la vittoria ce la meritiamo"

Alla ricerca di una vittoria che manca dal 2018, San Francesco è pronto a dare battaglia sul ponte. Il capitano Andrea Prosperi fa il punto della situazione per i biancorossi: "Abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio perché dovevamo ristrutturare la sede - dichiara il capitano del San Francesco -. Ringraziamo il Comune perché ci ha dato una mano a risolvere problematiche strutturali. Una volta superato quello scoglio siamo partiti con gli allenamenti. La presenza dei ragazzi è stata buona, ma siamo arrivati in fondo in buone condizioni". L’obiettivo è chiaro per San Francesco, ritrovare la vittoria perduta. "Speriamo tutti di conquistare il paliotto perché la vittoria ci manca da un po’ di tempo e non ci siamo mai tirati indietro anche sacrificandoci per la vittoria della parte se necessario - prosegue Prosperi -. Quest’anno meritiamo la vittoria e speriamo di poterci riuscire. La magistratura ha fatto degli sforzi notevoli per poter arrivare a conseguire questo risultato. Ci sono diversi ragazzi giovani che potranno far crescere ancora di più questo gruppo". Non manca l’impegno della parte civile: "Ci sono stati tanti eventi ai quali abbiamo presenziato. Siamo stati vicini alle istituzioni per onorare il Gioco anche nel corso di tutto l’anno. Speriamo che una vittoria possa aiutarci per il riavvicinamento generale degli abitanti del quartiere, fondamentale per la vita della magistratura. C’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è quello di stimolare alla partecipazione il quartiere con l’impegno di fare ancora meglio per il prossimo anno".

Michele Bufalino