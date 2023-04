Chiesa pisana in lutto per don Giuseppe Cola

Chiesa pisana in lutto. Ieri, nella Villa di riposo "Giovanni Pascoli" dove era ospite, si è spento don Giuseppe Cola, 92 anni, una vita dedicata al Signore e alle anime a lui affidate. Ne dà notizia la Curia pisana. Nato a San Pietro in Campo il 2 febbraio del 1931, fu ordinato sacerdote a Pisa il 27 giugno del 1954. Don Giuseppe fu vicario parrocchiale a Fornaci di Barga (fino al 1955), poi parroco di Tiglio e, per alcuni anni anche parroco di San Pietro in Campo. Dal 2014 era canonico della collegiata di Barga. "Un prete umile e mite - il ricordo dell’Arcidiocesi pisana – che nel silenzio, nella riflessione e nella mitezza ha sempre cercato la crescita e il dialogo, riuscendo a farsi apprezzare anche dalle persone distanti dalla fede cattolica con le quali non si è mai sottratto al confronto ed al dialogo".

Nel 2014, per celebrare i 60 anni dall’ordinazione sacerdotale di don Giuseppe Cola, uscì il libro dal titolo "Don Giuseppe Cola, Semplicità e preghiera>"che ripercorreva la sua vocazione, l’esperienza di insegnante e gli incarichi pastorali nel vicariato di Barga. La salma di don Cola si trova nella camera mortuaria della Villa di Riposo Pascoli, dove era ospite. Sarà visitabile fino alle 12 quando poi sarà trasferita nella sua chiesa a Tiglio Alto. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giusto in Tiglio oggi pomeriggio alle ore 15,30, presieduti dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.