Chi vuol essere milionario. Pisa, due milioni di visitatori. Un anno da record: "Adesso facciamo squadra"

Il 2023 è stato l’anno con il numero più alto mai raggiunto per la presenza di turisti a Pisa. Sono esattamente 2.035.034 le persone che hanno visitato il territorio comunale di Pisa l’anno scorso, con un incremento del 13% sul 2022. Superato anche il dato pre-Covid del 2019 quando furono registrate 1.987.769 presenze. In crescita anche il dato degli 896.074 arrivi (+18% sul 2022).

A tirare sono soprattutto gli stranieri con un aumento del +28% di arrivi e del +23% di presenze. Gli italiani, che pure avevano garantito una forte presenza negli anni della pandemia, fanno registrare comunque un incremento del +9% di arrivi e del +3% di presenze. Nel 2023 le presenze degli stranieri rappresentano il 55,5% del totale (1.129.484) contro il 44,5 degli italiani (905.550), mentre gli arrivi registrano il 66% di stranieri (591.763) e il 34% di italiani (304.311). In leggera flessione la permanenza media totale che nel 2023 è stata di 2,3 notti, rispetto alle 2,4 notti del 2022.

"I dati del turismo in città, arrivi e presenze, sono soddisfacenti e al di sopra delle aspettative - commenta il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Oggi i numeri ci dicono che c’è una grande presenza di turisti, oltre due milioni di presenze, con il ritorno in modo consistente degli stranieri. Ora occorre lavorare sul miglioramento qualitativo dell’offerta ricettiva, dell’ospitalità e della ristorazione. In questo modo riusciremo tutti a migliorare anche la permanenza media dei turisti nel nostro territorio".

"Parte oggi un nuovo metodo di lavoro per la condivisione delle future politiche del turismo - commenta l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Occorre passare dalle parole ai fatti e mettere a terra quanto già condiviso con il Piano di gestione Unesco e il Piano di sviluppo turistico che ha visto la partecipazione degli attori locali del settore. Il turismo è un’industria fragile e non dobbiamo abbassare mai la guardia, e questo anche nonostante il fatto che i dati sul 2023 siano positivi e rappresentino anche il ritorno alla normalità con un considerevole balzo in avanti".

A fare da traino alla crescita il settore extra alberghiero con 1.055.734 presenze turistiche e un incremento del 22% rispetto al 2022, bene anche il settore alberghiero con 979.300 presenze turistiche (+5%). Notevole balzo in avanti del settore delle locazioni turistiche, molto apprezzato in particolare dagli stranieri (74% del totale), con 211.520 presenze (+89% sul 2022).

Nel 2023 è andato bene anche il turismo sul litorale che ha registrato un incremento complessivo del +8% di presenze (590.617 rispetto alle 543.993 del 2022) e +18% di arrivi (137.744 rispetto ai 116.672 del 2022). Sono gli stranieri (39% del totale) a tirare la crescita con 227.779 presenze (+12%) e 71.828 arrivi (+29%); gli italiani (61% del totale) fanno comunque registrare un incremento, sebbene più contenuto con 362.838 presenze (+6%) e 65.916 arrivi (+8%). In questo caso il settore alberghiero registra 302.643 presenze (+4%), e 88.099 arrivi (+21%), con un tempo di permanenza medio di 3,4 notti. Il settore extra alberghiero ha un incremento del 14% sulle presenze (287.974) e del 14% sugli arrivi (49.645), con un tempo di permanenza medio di 6 notti.

Il fronte degli arrivi nelle strutture alberghiere e extralberghiere registra nel 2023 un incremento del 18% sul 2022 con 896.074 arrivi totali. Un dato che supera il biennio pre-Covid 2018-2019 (rispettivamente 814.391 e 824.695) che rappresentò il record del turismo di arrivi in Italia e a Pisa. Arrivi che precipitarono a causa della pandemia nel biennio successivo 2020-2021 (276.299 e 430.136), per poi segnare una netta ripresa nel 2022, quando arrivarono a 758.904.