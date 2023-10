"Chi ha visto la morte fin da bambino non augura la morte di nessuno"

"Sono pronto a querelare chi mi dà dell’antisemita e chi in maniera furbesca, travisa, mistifica le mie parole cercando di farmi dire o di mettermi in bocca ciò che non penso. Nell’unica intervista che ho fatto, e l’ultima che farò, visto e considerato come sono state manipolate le mie parole dalla stampa nazionale, ancora non sapevo esattamente cosa stava accadendo. Era stata mia figlia a chiedermi cosa stesse succedendo in Palestina mostrandomi un video di pochi secondi. Sembrava un attacco ai militari che controllavano l’unico accesso a Gaza. La sera poi sono state più chiare le dinamiche. Condanno senza se e senza ma l’uccisione dei civili, di anziani, donne e bambini". Lo dice al microfono Mohammad Khalil, iman della comunità islamica al presidio contro la guerra israelo-palestinese. In piazza XX settembre, un centinaio di manifestanti sotto varie sigle da Potere al popolo a Usb a Rete comunisti. Non sono mancati momenti di tensione a causa di provocazioni da parte di chi era contrario alla manifestazione. Halil riprende e dice: "Sin da piccolo ho avuto la morte accanto ad un passo da me. E chi ha avuto la morte accanto non la augura a nessuno. Non abbiamo raccontato ai nostri figli i morti che abbiamo visto e le persone che ci sono state sottratte per non crescerli nella cultura dell’odo. Chiedo ad Hamas, e non ho nessun legame, di rilasciare sani e salvi gli ostaggi civili. Smettete di mistificare le mie parole. Non ci sono vittime di serie A o di serie B".

Federico Giusti delegato Cub aggiunge: "Non si contano i morti (civili) per i bombardamenti israeliani, non fanno notizia del resto carestie e guerre che colpiscono i paesi del Sud del Mondo, immaginiamoci allora quelli di un popolo elevato a fiancheggiatore del terrorismo. Non meritano spazio nei media le informazioni sulle violazioni dei diritti umani e civili come sancisce quel fermo amministrativo con cui sono stati incarcerati per anni migliaia di palestinesi senza senza prove sulla loro colpevolezza. Basta essere accusati di terrorismo per giustificare ogni sospensione dei diritti civili, anzi la violazione diventa una sorta di scelta obbligata come del resto avvenuto anche nelle democrazie occidentali nella stagione tra gli anni settanta ed ottanta con le legislazioni emergenziali. Quel corpo di leggi dettato da ragioni eccezionali e temporanee è rimasto al proprio posto e alla occorrenza potrebbe essere utilizzato contro il nemico di turno. La democrazia occidentale si scopre vulnerabile e incapace di porsi domande sulle ragioni del conflitto in Medio Oriente pur avendo tutti gli strumenti analitici per farlo, accecata dallo spauracchio del terrorismo con cui ormai si identifica la stessa resistenza dei popoli". Cinzia della Porta di Usb. "Sono stata ed ho vissuto in Palestina. Sono stata laggiù a decine di funerali all’ordine del giorno così come ogni giorno i lavoratori palestinesi sono costretti ad andare a lavoro passando attraverso vere gabbie da bestie". Marta Collot di Potere al popolo dice: "Devono scendere in piazza tutti quelli che hanno a cuore la dignità della persona e l’autodeterminazione dei popoli. La Nato ha un peso enorme in ogni conflitto. No Nato, no guerre". "Il popolo Palestinese – recita una nota del movimento – con le sue organizzazioni democratiche ha aperto un fronte di lotta importante e decisivo per il proprio futuro e ha bisogno dell’appoggio di tutti coloro che sono sinceramente dalla sua parte". La manifestazione si è conclusa con un corteo arrivato fino alla prefettura.

Carlo Venturini