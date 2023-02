“Chef” in classe La tradizione entra nelle aule

Abbiamo chiesto alle nostre nonne una ricetta tradizionale della cucina toscana.

Le ricette sono state varie e si è spaziato tra primi, secondi e dolci realizzabili con prodotti locali o addirittura a km 0 per una spesa sana e sostenibile come suggerisce anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e che ha tra i suoi obiettivi anche quello di dimezzare lo spreco alimentare.

In classe, dopo una votazione democratica, la ricetta vincitrice è risultata la mitica Trippa alla fiorentina.

Di seguito il procedimento per chi vuole cimentarsi tra i fornelli!

La ricetta.

Soffriggere carota, sedano e cipolla, aggiungere la trippa tagliata a listarelle, lavata e strizzata, aggiungere del vino bianco e lasciarlo evaporare.

Dopo aggiungere della polpa di pomodoro e del brodo.

Far cuocere il tutto a fuoco lento per circa un’ora e mezza e a fine cottura aggiungere del Parmigiano reggiano grattugiato a piacimento. Quindi, servire ben calda.

Buon appetito da tutti noi!