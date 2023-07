Che storie, viaggio nella letteratura

Come nasce e si sviluppa l’opera letteraria e cosa rappresenta per gli autori. Questa sera e domani in Piazza caduti arriva ’Che storie’, un ciclo di incontri sulla letteratura contemporanea creato da Roberto Ippolito, giornalista e scrittore che racconterà, insieme ad Andrea Vianello e Antonio Di Bella il percorso delle loro ultime uscite editoriali. L’evento rientra nell’ambito della rassegna ’Metti una sera a Cascina’, organizzata da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina. Andrea Vianello presenterà ’Storia immaginaria della mia famiglia’ edito da Mondadori. Ogni storia famigliare è in qualche misura immaginaria perché la memoria è capricciosa, inaffidabile: ama le variazioni sul tema. L’autore ci offre un’inedita ricostruzione dell’Italia degli anni ’60 e ’70, una stagione irripetibile della vita sociale e culturale italiana.

Domani, sempre alle 21.30, Antonio Di Bella (In foto) presenterà ’Le immagini raccontano gli Stati Uniti’ edito da Rizzoli, un viaggio nel mito americano. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.

A.A.